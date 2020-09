Mafiánská strategie manželů Romerových Empire of Sin vyjde v prosinci

18. 9. 2020 10:50 | Novinky | autor: Pavel Makal

Johna Romera není potřeba obšírněji představovat. I když po fiasku s Daikatanou ztratila jeho image značnou míru lesku, pořád je to jeden z otců Doomu. Spolu s manželkou Brendou, která se zase podílela na legendární sérii Wizardry, tvoří vývojářský tým Romero Games, který v posledních letech připravoval strategii Empire of Sin. A my už konečně známe termín vydání.

Hra měla původně vyjít už letos na jaře, bohužel se jí nevyhnuly problémy a nutný odklad. Nový (a teď už snad opravdu definitivní) termín vydání je stanoven na 1. prosince letošního roku, Empire of Sin tehdy vyjde nejen na PC a Mac, ale i na současnou generaci konzolí včetně Switche.

Půjde o tahovou strategii zasazenou do mafiánského prostředí 20. let, kdy se v roli šéfa jedné z rodin pokusíte ovládnout Chicago do roku 1933. Budete se věnovat nelegálním aktivitám, mezi které patří gambling či prostituce, hlavním platidlem má ve hře být alkohol jako symbol prohibice. Zpočátku můžete vyrábět a prodávat levnou pálenku s velkým profitem, jako šéf velkého syndikátu už s kdejakým patokem ale neuspějete.

Kromě správy zločinného impéria samozřejmě dojde i na boj, který by měl připomínat klasiku tahového žánru, tedy XCOM. Hra obsahuje kolem 60 potenciálních "zaměstnanců", z nichž si můžete poskládat šestnáctičlenný tým s rozličnými charakterovými vlastnostmi. Celá řada postav by měla mít reálný předobraz.

Empire of Sin Romerovým vydává Paradox Interactive. Základní hra vás vyjde na 40 eur, k mání budou ale i Deluxe a Premium edice za 50, respektive 70 eur. Kromě exkluzivních nových mafiánů a různých kosmetických úprav vám Premium Edition zajistí automatický přístup k dvěma budoucím expanzím.