Lightyear Frontier z vás udělá farmáře na mimozemské planetě. Místo traktoru máte mecha

26. 8. 2022 12:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud hledáte jistou míru realističnosti ve zpracování farmářského řemesla, tu tady nenajdete. Lightyear Frontier není přímou konkurencí Farming Simulatoru 22 a je to dobře. S touto hrou byste totiž měli zažít mnohem větší pohodu a pokochat se o poznání krásnější přírodou. Farmařit budete na mimozemské planetě a místo traktoru budete ovládat všestranného mecha.

V jádru jde opravdu jen o farmaření. Vytvoříte si políčka, zasadíte plodiny a zaléváte. Má to ale takový osobitý šmrnc, když to děláte z kokpitu stroje, který jako by vypadl z BattleTechu/MechWarriora a svým způsobem připomíná svět 1920+ (deskovka Scythe, strategie Iron Harvest), respektive jeho část, se kterou jsme se ještě nesetkali: Skutečně farmařící mechy.

Místo zbraní třímáte v levé paži jakýsi těžící nástroj a ve druhé vysavač. Levačkou rozsekáte strom či skálu a pravačkou nasajete vzniklé suroviny, z říčky načerpáte vodu a z volné přírody vycucnete nové plodiny i se semínky, abyste mohli rozšířit svou farmu.

Lightyear Frontier ale nebude pouze o pěstování plodin. Ochočíte si také místní zvířátka, která vám jinak chodí na čerstvoučké plodiny. Dojde na budování farmy i výzkum vylepšení. A v neposlední řadě budete vyrážet na průzkum krásného světa a odhalovat jeho tajemství.

A co nebezpečí? Žádné souboje se nekonají, ale počítejte s nepříznivým počasím a střídáním ročních období, která možná nebudou tak úplně identická s těmi pozemskými. Na celou planetu navíc nemusíte být sami, jelikož hra počítá i s online kooperací pro čtyři hráče.

Lightyear Frontier vyjde na jaře roku 2023 na počítačích, Xboxu Series X|S a v Game Passu, ale nejprve jako předběžný přístup, který by odhadem měl trvat pouze půl roku.