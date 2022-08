Brzy vyjde plná verze roztomilé farmařící hry Ooblets

O Ooblets jsme poprvé psali již v roce 2017, ale nebylo to zdaleka naposled. O dva roky později tvůrci oznámili exkluzivitu Epicu, čímž se strhla obrovská vlna nenávistných názorů z řad fanoušků. Tvůrci to nějak ustáli a v roce 2020 vypustili hru do předběžného přístupu ve zmíněném Epicu i na Xboxu One. A nyní se blíží datum vydání finální hry.

Tvůrci sice ještě neoznamují konkrétní datum vydání, ale potvrdili, že jejich hra ve verzi 1.0 prošla certifikací, a nic už tak nebrání jejímu plnohodnotnému vydání. Brzy nám prozradí, na jaký kalendářní den se máme těšit a zároveň se spustí i předobjednávky pro verzi na Switch, který je třetí a poslední podporovanou platformou.

V Ooblets pěstujete titulní tvorečky, kteří po dozrání začnou pomáhat na vaší farmě a po vzoru Pokémonů bojovat s jinými ooblety. I když tady nedochází k žádným násilnostem a vše se řeší s pomocí tance. Vedle farmaření a starání se o tvorečky zkrášlujete svou farmu a plníte úkoly pro obyvatele městečka Badge Town.

We just found out that Ooblets has gone GOLD!!



That means we passed our main certifications so we'll be able to announce our 1.0 release date and open preorders on Switch soon ⏱️



We're so excited for everyone to get to play! pic.twitter.com/LHdJtgKTHV