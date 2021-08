Kytarista z Nine Inch Nails a kreativní šéf Spec Ops: The Line zakládají nové studio Eyes Out

13. 8. 2021 17:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Když se kytarista z Nine Inch Nails Robin Finck (hudba k Observation a NOCT) a herní vývojář Cory Davis (Spec Ops: The Line, Condemned, F.E.A.R.) vcelku náhodou potkali při vývoji surrealistického hororu Here They Lie, zajiskřilo to mezi nimi na úrovni pohledu na svět a vnímání reality natolik, že jim to nedalo a museli se spolu „vydat do temnot“. Respektive založit studio, jehož hry se o to pokusí.

Pojmenovali ho Eyes Out a už z videa, kterým vznik nového uskupení oznámili světu, je tak nějak jasné, že se nehodlají specializovat na vývoj prosluněných, bezstarostných her pro lepší náladu. Však posuďte sami:

zdroj: Eyes Out

Oba pánové to sami potvrzují – studio se má věnovat tvorbě temných, atmosférických her s důrazem na vyprávění děje pomocí prostředí, přičemž veledůležitou roli bude samozřejmě hrát i hudba. A jeden takový projekt už dokonce nastartovali. Půjde o „pohlcující kosmický horor pro jednoho hráče“.

Vzhledem k tomu, že studio sotva vzniklo, je jasné, že na plnohodnotné oznámení či zevrubnější informace si ještě budeme muset počkat. Prakticky všechno, co o hře momentálně víme, je Finckův dovětek, podle nějž jejich první projekt „zkoumá lidské vědomí ve spojitosti s viděnými i neviděnými vlastnostmi vibrace a zvuku“.

Inu, zdá se, že si oba chlapíci na konceptuálně-tvůrčí úrovni opravdu sedli. Nezbývá než doufat, že si navzájem a i se zbytkem týmu budou podobně vyhovovat i ve vývojovém procesu a studio pak bude sekat pecku vedle pecky.

Chcete-li se podívat na galerii stylově artistických fotek od Arkii Jahaniho či zjistit, koho dalšího už stihli zakladatelé zlanařit ke spolupráci, nebo se třeba přihlásit na jednu z volných pracovních pozic (studio momentálně hledá animátory, level designéry a tvůrce prostředí), můžete zamířit na oficiální stránky.