Konečně potvrzeno: Grand Theft Auto: The Trilogy vyjde ještě letos

8. 10. 2021 18:18 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Není to žádné velké překvapení. O remasterované verzi GTA se spekulovalo dlouho. Informace o ní přinesla například korejská ratingová společnost nebo i samotný launcher Rockstaru. Teď tu ale konečně máme oficiální potvrzení.

Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition vyjde ještě letos. Bude obsahovat Grand Theft Auto 3, GTA: Vice City a GTA: San Andreas. Ve všech případech na nás čekají jak grafická vylepšení, tak i drobné změny v hratelnosti. Rockstar ovšem slibuje, že zachová atmosféru původních her. Definitivní edice pak vyjde pro PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch a PC skrze launcher Rockstaru. Příští rok pak dokonce mají vyjít i verze pro iOS a Android.

Poměrně nemilou zprávou je potom fakt, že před vydáním Definitive Edition Rockstar počínaje příštím týdnem stáhne původní verze všech tří her z digitálních obchodů. Co přesně to znamená pro majitele původních her, je ovšem otázka a Rockstar pouze vágně zmiňuje, že se máte obrátit na zákaznickou podporu.

Bohužel to je jediné, co zatím víme. Na víc informací si máme počkat v následujících týdnech. Vzhledem k tomu, že Rockstar v oznámení připomenul 20. výročí vydání GTA 3, které spadá na 22. října, měli bychom si tenhle den v kalendáři patřičně zakroužkovat. Ten samý den čeká na novinky také GTA Online. Kromě unikátního vybavení pro vaše postavy mají hráči během výročí očekávat i neobvyklou aktivitu v okolí jižního San Andreas.