Už i samotný launcher Rockstaru obsahuje informace o remasteru trilogie GTA

6. 10. 2021 10:50 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

V posledních měsících se objevila spousta spekulací a jiných informací o možné remasterované trilogii her ze série Grand Theft Auto. Má se za to, že Rockstar chystá remastery trojky, Vice City a San Andreas a že by se jejich balíček mohl jmenovat Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, jak minulý týden prozradila korejská ratingová společnost.

Nyní se dataminerovi @videotech_ zaměřenému na Rockstar a Take-Two podařilo zjistit, že přímo v launcheru od Rockstaru, který slouží ke spouštění jejich her, se nachází položky Grand Theft Auto III – Unreal, Grand Theft Auto: Vice City – Unreal a Grand Theft Auto: San Andreas – Unreal, což by mohlo poukazovat na to, že remastery vznikají v Unreal Enginu. Jak dlouho nás ještě v Rockstaru hodlají napínat s oficiálním oznámením?