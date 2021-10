Spekulovaný remaster trilogie GTA potvrzuje korejská ratingová společnost

1. 10. 2021 10:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Spekulace o remasteru tří skvělých dílů série Grand Theft Auto nabraly před měsícem a půl na obrátkách. Tehdy o něm začaly nezávisle na sobě hovořit tři zdroje – Kotaku, Gematsu a Andy Robinson.

K oficiálnímu oznámení stále nedošlo, ale teď už nemůže být daleko. Remasterovaná trilogie se totiž objevila na stránkách korejské ratingové společnosti a nestává se, že by se agentury nálepkující hry pro děti i dospělé mýlily. Právě naopak - jde o dobrý zdroj potvrzující nevyhnutelné.

Podle záznamu ponese kolekce remasteru název Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, a byť se kromě názvu nedozvídáme nic konkrétního, můžeme si z předchozích spekulací vsadit na to, že onou trilogií jsou myšlené hry GTA 3, GTA Vice City a GTA San Andreas.

Omlazená trilogie by dle spekulací měla vyjít na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X|S, Switchi, Stadii, a dokonce i na mobilních telefonech, tedy na téměř každém myslitelném zařízení. Datum vydání by ještě mělo stihnout letošní podzim.

A tomu není těžké uvěřit z jednoho prostého důvodu, kterým je příhodnost. 22. října totiž uběhne přesně 20 let od vydání přelomové 3D městské akce Grand Theft Auto III. Jak jinak takovou událost oslavit, než ve stejný den vydat její remaster spolu s dalšími díly? Doufejme, že nám tuhle zprávu Rockstar co nevidět potvrdí.