Končí Ready at Dawn, tvůrci The Order: 1886, Lone Echo a God of War pro PSP

8. 8. 2024 14:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Černý rok herního průmyslu si bere další životy a vytyčuje náhrobní kámen studiu Ready at Dawn, autorům The Order: 1886, spin-offů God of War pro PSP a v poslední době vývojářům převážně her ze série Lone Echo pro virtuální realitu. Americké studio před čtyřmi lety koupila Meta právě proto, aby se soustředilo na tvorbu her pro headsety Oculus.

Ready at Dawn si prošli propouštěním už minulý rok, jen dva měsíce poté, co jejich úspěšná free-to-play VR multiplayerovka Echo VR vypnula servery, přestože se počty hráčů pohybovaly v nižších desítkách tisíc, což na titul pro virtuální realitu nebylo vůbec špatné. Včera bez předchozího upozornění dostali padáka všichni zaměstnanci. Meta podle všeho propuštěným vyplatí odstupné.

Podle vyjádření Mety nestojí za zrušením studia snaha ušetřit, ale celková transformace vlastníka segmentu ve VR divizi Mety – Reality Labs. Nové rozpočty počítají s „lepším a dlouhodobějším“ dopadem na vývoj VR her. Zavření Ready at Dawn údajně není signál blížících se dalších radikálních propouštění. Za svou kariéru jsem slyšel už spoustu korporátních omluv prodchnutých newspeakem, ale slibovat lepší, větší a ambicióznější vývoj, zatímco škrtáte studia a snižujete rozpočet o pětinu, si zaslouží korunu, pentli a trofej.

Smutný rok herního průmyslu už stál vývojáře, vydavatele, ale i novináře nespočet pracovních míst. Tento týden jsme například psali o konci legendárního magazínu Game Informer, před měsícem definitivně skončilo studio Piranha Bytes, propouštět se bohuželo muselo i u nás v Tiscali, respektive na Games. Ani úspěšná studia před škrty nic nechrání – sekalo se například v Bungie, přestože krátce předtím vydalo úspěšný datadisk k Destiny 2.