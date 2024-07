AKTUALIZOVÁNO: Bez rozloučení končí studio Piranha Bytes, tvůrci legendárního Gothicu a Elex

Někteří z bývalých zaměstnanců založili nezávislé studio Pithead, kterému šéfují manželé Björn a Jenny Pankratz, již v Piranha Bytes působili od dob Risen. Jakému projektu se bude malý tým věnovat, zatím neohlásili. V discordové komunitě pak zástupci studia vysvětlili, že „piraně“ bohužel potkal nešťastný osud, který je v herním průmyslu až příliš častý.

With Pithead Studio we have founded a new indie studio.

In the future we will develop immersive and fantastic indie games.



Curious? Then take a look at our latest video.https://t.co/qTTwtLqtnm



Please spread the word!#pithead #pitheadstudio #indiedev pic.twitter.com/oCzXAKKwtJ