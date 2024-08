Po 33 letech skončil časopis Game Informer. Redakce se nemohla ani rozloučit

Časopis Game Informer o víkendu po 33 letech oznámil svůj konec. Nejdéle vydávaný herní magazín ve Spojených státech doplatil na úsporná opatření svého vlastníka, herního obchodu GameStop. Spolu s tištěným časopisem skončila i jeho webová verze, jakékoliv články a videa z více než dvacetiletého archivu momentálně nejsou dostupné.

O konci se redakce dozvěděla náhle v pátek, stejně jako krátce nato i veřejnost, přes víkend nicméně na povrch vypluly poměrně nepříjemné podrobnosti provázející samo o sobě nešťastné oznámení. Svou frustraci na X vyjádřil třeba šéf obsahu Kyle Hilliard, který uvedl, že zpráva o rozpuštění redakce přišla v momentu, kdy už měli hotových zhruba 70 procent příštího čísla, které se navíc mělo pyšnit mimořádně skvělou obálkou.

Game Informer has been closed down by GameStop and the entire, incredibly talented staff (including myself) have all been laid off. A frustrating turn of events (especially considering we were about 70% done with the next issue and it was going to have a GREAT cover).