Jeden z režimů pro Battlefield 2042 má připomínat Escape From Tarkov či Hunt: Showdown

Značka Battlefield se letos na podzim po třech letech vrátí, aby opět zkřížila meče se svým letitým rivalem Call of Duty o roli militaristického multiplayerového krále AAA segmentu. Battlefield 2042 proti druhoválečnému zasazení konkurence postaví konflikt blízké budoucnosti, vynechá kampaň a nabídne trojici hlavních herních režimů.

Tím nejtradičnějším segmentem nabídky bude All-Out Warfare, soubor klasických i inovovaných módů, na jaké jsme v Battlefieldu zvyklí. Pro hračičky hra nabídne záložku s názvem Battlefield Portal, v níž si můžete vytvořit mnohdy bizarní scénáře podpořené mapami a technikou z předchozích dílů, a poslat tak proti sobě třeba armády, které od sebe dělí víc než půlka století.

Třetí a dosud nejtajemnější součástí nového Battlefieldu je Hazard Zone. O tomto módu jsme toho zatím mnoho neslyšeli, datamineři ale nelenili a přicházejí s informacemi o tom, co přesně bude v rámci něj naším úkolem.

Hazard Zone seems to be indeed a mix between Escape from Tarkov & Hunt Showdown.



The "Orbital" map in #Battlefield 2042 has built-in support for this game mode. Other known locations can't be verified without additional data. No sign of a Hazard Zone exclusive map available. pic.twitter.com/C1imZe2Hdi