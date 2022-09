Horory Man of Medan a Little Hope dostávají nečekaný update

29. 9. 2022 16:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Britské studio Supermassive Games nás pravidelně zásobuje příběhovými horory v rámci své Dark Pictures Anthology. První dvě hry ze série, Man of Medan a Little Hope, se dnes ráno dočkaly překvapení v podobě updatu, který obě dvě optimalizuje pro současnou generaci konzolí - a nejen to.

Bezplatný update verzí pro PS4, Xbox One a PC zahrnuje i nová nastavení obtížnosti včetně možnosti zapnout si varování před blížícími se quick-time eventy, upravené uživatelské rozhraní, zrychlení chůze a další nastavení přístupnosti, jako je třeba velikost titulků.

Man of Medan, který celou hororovou antologii před třemi lety otevřel, se navíc dočkává zbrusu nové kapitoly s názvem Flooded. Přináší hratelnou část v závěru hry, kde vaše postavy mohou zemřít novými způsoby.

Stávající majitelé hry mají zdarma nárok na upgrade pro PS5 a Xbox Series X/S. Tvůrci naznačují, že jde o skvělou příležitost, proč se k prvním dvěma hrám vrátit před závěrem první sezóny v podobě The Devil in Me, který dorazí 18. listopadu.