Hitman 3 vyjde i na Switchi. V letadle si ho ale nezahrajete

29. 10. 2020 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nintendo Switch je malé zařízení, které nepřestane udivovat. Dávno nejde o takovou tu divnou konzoli s divnými hrami pro děti. Na cesty si s sebou můžete vzít i tituly z velkých konzolí, jakými jsou například Zaklínač 3, Doom, Diablo III či The Elder Scrolls V: Skyrim. Je to ale o kompromisech, v některých případech vzhledem k hardwarovým možnostem handheldu o opravdu velkých kompromisech.

Nicméně se nám tu rozjíždí alternativní cesta, která by mohla umožnit libovolné nové hře vyjít na Switchi a netrápit se s omezováním grafiky. Řeč je o streamování her, o které se poslední roky pokouší Google se Stadií, Microsoft s xCloudem, Nvidia se službou GeForce Now a brzy se přimíchá i Amazon s Lunou.

Nintendo ještě nemá svou vlastní souhrnnou službu s chytlavým názvem, ale pomalinku se začínají objevovat jednotlivé hry, které si na Switchi zahrajete díky síle cloudu. Pavel vás už informoval o hře Control, která je k mání od včerejška. K té se dále přidává chystaný Hitman 3.

zdroj: IO Interactive

Nintendo si zvolilo zákaznicky velice přívětivý způsob distribuce streamovaných her, což platí jak pro Control, tak i Hitmana. V obchodě Switche totiž nenajdete možnost, jak si hry rovnou koupit, a nestane se tak, že by se zákazník napálil. Musíte si nejprve stáhnout zkušební verzi dané hry, která je zdarma. Ta vám umožní odehrát 10 minut ze hry, a to maximálně dvakrát.

Tento test slouží k tomu, abyste zjistili, zda je vaše internetové připojení schopné hry rozchodit v nějaké rozumné podobě. Bude záležet na rychlosti vašeho internetu a jeho stabilitě.

Až po otestování se vám zpřístupní možnost zaplatit si takzvaný access pass, který vám odemkne kompletní hru. Nutno ale dodat, že se tím komplikuje možnost hrát na cestách, kde to s internetem není tak žhavé. A samozřejmě jsou vyloučeny všechny lokality, kde připojení vůbec nefunguje, takže Hitman se s vámi do metra a do letadla nepodívá.

Já to se svým vesnickým, podbrdským internetem vzdávám rovnou, ale pokud si službu chcete otestovat, učiňte tak s Controlem, než příští rok dorazí Hitman 3. Konkrétní datum vydání na Switchi nedostáváme, ale mohl by jím teoreticky být 20. leden, kdy hra vyjde na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S a Stadii.