Herní předplatné Amazonu nabízí trilogii Mass Effectu, Need for Speed i Star Wars

12. 7. 2022 11:02 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Právě nastal ideální čas pro předplatné Amazon Prime. Možná si ho dávno platíte kvůli vynikajícím seriálům The Boys, The Expanse či The Legend of Vox Machina a netušili jste, že v ceně máte i hry. Amazon podobně jako jiní nabízí každý měsíc čerstvou várku her a doplňků do onlinovek, které se vám přidají do knihovny na Steamu, GOGu, Originu, ale nejčastěji v dedikovaném launcheru Amazonu.

A v dnešní den si tímto způsobem můžete přijít na víc než 30 her, a to včetně obrovského lákadla v podobě Mass Effect Legendary Edition, tedy kolekce remasterů trilogie Mass Effectu vyjma poslední Andromedy.

Amazon potěší i závodníky, kteří si mohou vyzkoušet dosud poslední a za mě povedený díl Need for Speed Heat z roku 2019, ale je tu i letošní kousek v podobě GRID Legends, který se zaměřil víc na vyprávění příběhu a odnesl si od nás sedmičku.

Dále si pro vás předplatné připravilo trojici starších kousků z univerza Star Wars, konkrétně tituly Jedi Academy, Jedi Outcast a Republic Commando. Z novějších her jmenujme ještě výbornou politickou strategii Suzerain či simulátor lodního rybaření Fishing: North Atlantic.

V předplatném dále najdete desítky menších nezávislých titulů od Serial Cleaner přes Manual Samuel po Giana Sisters: Twisted Dreams. Všechny hry si můžete přivlastnit jen do zítřka, takže moc neotálejte.