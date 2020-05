Henry Cavill už není jen Geraltem z Rivie. Dostal se i do Total War: Warhammer 2

PC

- Novinky autor: Šárka Tmějová

Když Henry Cavill dostal roli Geralta v seriálu Zaklínač od Netflixu, ne každý mu věřil, že je zapáleným hráčem, jak o sobě tvrdil. Postupem času na sebe ale například prozradil i to, že měl na střední škole pořádnou nadváhu, ze které se vycvičil. A na rozdíl od přebytečných kil mu láska ke hrám zůstala, spolu s láskou k Warhammeru. Dny v sebeizolaci kvůli COVID-19 tráví malováním figurek a v nejnovějším DLC pro fantasy Total War se dočkal pocty přímo od vývojářů.

Creative Assembly si vášně Henryho Cavilla pro malování miniatur z nejslavnější stolní válečné hry nemohlo nevšimnout. Tento týden vydává rozšíření pro Total War: Warhammer 2 s názvem The Warden and the Paunch o válce mezi vznešenými elfy a zelenokožci. A Cavill se v něm objeví. Tak trochu.

Redditové fórum Total War se momentálně baví vtipem, že si představitel Geralta a Supermana rozhodně střihne roli samotného Elthariona, elfího prince. Henry se ale tentokrát musel spokojit „pouze“ s postavou Hoethova učence Cavilla.

Pokud by tenhle jmenný odkaz na první pokus někomu nedošel, další indicií je schopnost White Wolf, díky níž má Cavill bonus +15 poškození proti velkým nepřátelům. To by se proslulému lovci monster mohlo šiknout. Tak dej groš učencovi, eeej!

Nové DLC tak můžete odehrát ve společnosti samotného Gera-… Cavilla, který vládce vznešených elfů bude chránit před zelenými potvorami. Tedy gobliny a orky a kdovíjakou další havětí. Při výčtu svých oblíbených her Cavill pro Netflix zmínil jak Zaklínače 3, tak i sérii Total War, čímž se celý kruh mile uzavírá. Snad to pro něj při hraní nebude příliš schizofrenní zkušenost. Každopádně, The Warden and the Paunch pro Total War: Warhammer 2 vychází na Steamu zítra, 21. května.

Spolu s ním dorazí bezplatný update Total WAAAGH! (sic), což je staronová mechanika právě pro zelenokožce, byť pro neználky světa Warhammeru zní spíš trochu jako opožděný pokus o aprílový vtip.

Co myslíte, zaznamená teď Total War nevídaný příval hráček kvůli Cavillově hezounké tvářičce a mramorové muskulatuře?