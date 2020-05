Přichází nový Total War. Elysium je karetní souboj slavných vojevůdců

Windows Android iOS iPadOS

- Téma autor: Václav Pecháček

Další plnohodnotný historický díl série Total War jen tak nečekejte. Studio Creative Assembly se stále věnuje veleúspěšným Three Kingdoms, chystá mytologickou odbočku založenou na trójské válce a někde v pozadí určitě kutí fantasy Warhammer 3. Tužby dějepisně založených hráčů možná aspoň zčásti naplní nový projekt – pokud tedy mají rádi kartičky.

Total War: Elysium nečekal asi nikdo. Creative Assembly ve svém jihoanglickém domově už tak kutí dost projektů, tak proč si k tomu přibírá ještě kartičky s primárním zaměřením na mobilní telefony?

Inu, každý druhý se pokouší dobýt aspoň kousíček nesmírně bohaté říše, kterou si pro sebe během let vybudoval Hearthstone, a Elysium pochopitelně bude free-to-play, čímž cílí na masivní uživatelskou základu, tak jako to dělají všechny karetky, které mají rozum (že, Artifacte).

Jeho unikátním lákadlem, kterým se chce odlišit právě od Hearthstonu nebo dalšího nového hitu, Magic: The Gathering Arena, je historické zasazení. Vašimi hrdiny nebudou draci, orci a kouzelníci, ale proslulí generálové, kteří se kdysi skutečně bili na bitevním poli. A podporovat je budou karty založené taktéž na skutečných jednotkách.

Třeba se opravdu někomu nechce hrát za Rexxara nebo Jace Belerena, a za Napoleona by si přitom karetní partičku představit uměl, když by mohl místo ohnivých koulí vykládat koule dělové, podporované nikoliv kouzelnými divokými prasaty, ale elitními regimenty císařské gardy. Takového hráče by Elysium mohlo zajímat.

Dost ale pochybuju o tom, že historické zasazení bude k nalákání většího počtu hráčů stačit. K tomu by možná mohly pomoct spíš unikátní mechaniky, které přistupují k deckbuildingu pohledem skutečného vojevůdce.

Tou nejzásadnější novou funkcí je Daybreak. Vaše armáda, tak jako všechna úspěšná vojska v historii válečnictví, potřebuje rezervy, které je možné ve správnou chvíli poslat na bojiště a zvrátit průběh bitvy. Dejme tomu, že nepřítel vyložil hned několik jednotek lučištníků. Vy díky Daybreaku můžete ignorovat obvyklá deckbuildingová omezení a poslat proti nim na zteč těžkou jízdu.

Jak přesně to bude fungovat, to vám zatím neřeknu, ale bez zajímavosti není ani to, že efekty některých karet mají být závislé na denní době. Někdo bude silnější ve dne, jiný v noci – ale bude to, předpokládám, herní čas, nikoliv ten skutečný jako v Animal Crossing. To by si pak lidi postavili armády nindžů, pařili jen od půlnoci do východu slunce, spali by přes den a společnost by se zhroutila.

Vím, že Elysium není zrovna to, co oddaní fanoušci série vyhlíželi, ale útěchou všem zklamaným může být aspoň skutečnost, že na hře pracuje oddělený tým, nikoliv jádro vývojářů tvořících hlavní tituly série, takže kartičky nemůžeme vinit z toho, že jsme pořád ještě nedostali třetí Medieval.

Jak to je s datem vydání a platformami? Momentálně běží uzavřená beta, kam se nám snad podaří získat přístup, pouze na Androidu. Elysium se ovšem postupem času chystá migrovat i na iOS a PC.

Je to přesně opačná strategie než ta, kterou zvolila MTG Arena – nejdřív počítače, postupem času mobily. A dává mi docela smysl z toho důvodu, že soudě dle záběrů z traileru Elysium rozhodně nevypadá tak pěkně jako Arena. Její vizuál jako by vyloženě křičel: „Já jsem mobilní hra!“

A proč vlastně ne. Napoleon, Cchao Cchao nebo Lagertha si přece zaslouží vítězit nejen na nabušené mašině u pracovního stolu, ale i na záchodě nebo v metru. Jen si moc nejsem jistý, co mezi touhle partičkou proslulých válečníků, kteří ani v bitevní vřavě nikdy neztratili hlavu, dělá Marie Antoinetta.