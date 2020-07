Hellish Quart chce potěšit virtuální šermíře

20. 7. 2020 15:48 | autor: Pavel Makal

Realisticky zpracovaný šerm, toť kýžený svatý grál celé řady vývojářů už po desítky let. Blahé paměti se o to pokoušel už Die by the Sword v roce 1998, tam ale bohužel výsledek připomínal spíše epileptický záchvat, při němž si nepozorný protagonista mohl amputovat končetinu.

Někdo možná poukáže na Chivalry nebo Mordhau, příznivci crowdfundingových kampaní mohou vzpomenout na nerealizovaný CLANG Neala Stephensona a nejblíže kýženému úspěchu byli asi tuzemští Warhorse s Kingdom Come: Deliverance. Roste jim ale konkurence.

Ta nese název Hellish Quart a jde o nezávislý titul od vývojářského studia Kubold. Název firmy vám asi mnoho neřekne, ale snad postačí, že se tým skládá z bývalých vývojářů třetího Zaklínače nebo frenetické střílečky Bulletstorm.

Hellish Quart nabídne na fyzice postavené souboje zasazené do estetiky 17. století. Těšit se tak můžete na kozáky, mušketýry a podobně. Hra se pyšní nasnímanými pohyby reálných šermířů i věrnými 3D skeny dobového oblečení. Autoři dbají na historickou přesnost, fanoušci dějepisu by si tak měli přijít na své.

Žánrově spadá Hellish Quart do segmentu bojovek, nečekejte tedy rozvětvený příběh nebo masivní svět. Vývojáři se plně soustředí na onen největší tahák, reálně vypadající šerm, který v rámci žánru nemá obdoby, snad až na stařičký Bushido Blade z prvního PlayStationu.

Ovládací schéma se spoléhá na čtyři tlačítka gamepadu, z nichž každé představuje určitý úhel útoku. Ty lze řetězit do náročnějších komb, bránění probíhá automaticky. Hlavním klíčem k úspěchu má být dobré načasování, kvalitní technika a postřeh.

Hellish Quart se brzy objeví v předběžném přístupu na Steamu, kde si jej už nyní můžete přidat do seznamu přání.