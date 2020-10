Google Play Pass dorazil i do Česka, obsahuje také hry od Amanity

1. 10. 2020 14:35 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud vlastníte mobilní zařízení s operačním systémem Android, otevírají se vám v poslední době relativně bohaté herní možnosti. Kromě toho, že Microsoft v rámci Xbox Game Pass Ultimate spustil na Androidu streamování skrz svou službu xCloud, přichází nyní sám Google i do České republiky se svým Google Play Pass.

Jedná se o předplatné ne nepodobné před časem spuštěnému Apple Arcade, v jehož rámci máte za pravidelný měsíční poplatek neomezený přístup ke stovkám her, aplikací či dalších typů obsahu. Můžete si tak zahrát třeba mobilní verzi This War of Mine, Terrarii nebo Star Wars: Knights of the Old Republic a mnoho dalších, z aplikací tisková zpráva zmiňuje třeba Photo Studio Pro.

Pro tuzemské hráče je určitě zajímavé, že nabídka obsahuje i dvojici her od studia Amanita Design. Předplatné vám umožní zahrát si oceňovaný Samorost 3 a vtipnou grotesku Chuchel. Šéf Amanity Jakub Dvorský v tiskové zprávě vyzdvihuje výhody Google Play Passu, které spočívají především v tom, že se hráčům otevře bohatá knihovna her, na něž by třeba jinak ani nenarazili, a mohou tak objevovat novinky i prověřené klasiky.

Co se týče ceny, měsíční předplatné vás vyjde na 139 korun (stejně jako konkurenční Apple Arcade), za zvýhodněné roční předplatné zaplatíte 849 korun. Obsah můžete sdílet v rámci rodinného účtu s až pěti dalšími účastníky.