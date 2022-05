Fantasy General 2, Field of Glory 2, Panzer Corps 2 a další strategie od Slitherinu ve velkých slevách

30. 5. 2022 12:34 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vydavatelství Slitherine proslulé svými velmi okrajovými, ale leckdy vynikajícími strategiemi pořádá velký výprodej v obchodě Humble Bundle. Nejedná se o balíček her, ale zlevnění jednotlivých kusů často alespoň o polovinu, přičemž některé slevy šplhají až k 90 procentům.

Z vlastní zkušenosti vám musím doporučit výbornou Panzer Corps 2 – druhoválečnou tahovou strategii, která nad ostatními vyniká krásným grafickým zpracováním. Zároveň je nebývale přístupná hráčům, kteří nemají s podobnými hutnými strategiemi zkušenosti, přičemž je stále natolik komplexní, že se z ní i veteráni mohou posadit na zadek. Panzer Corps 2 je se 17 eury o polovinu levnější a ušetřit můžete i na několika DLCčkách.

Jakub Kovář by vám zase doporučil tahovku Fantasy General II, která oproti strategiím ze skutečných reálií nabízí dialogové volby, RPG prvky a inovuje tradiční koncept kamene, nůžek a papíru. I tento kousek je za půlku za stejnou cenu jako Panzer Corps 2 s možností přikoupení mnohých rozšíření.

Ve výprodeji dále nechybí zástupci série Field of Glory, a to konkrétně druhý díl, Medieval a Empires. Všechny do jednoho jsou tahovými strategiemi převážně se soustředícími na taktické bitvy (ve Slitherinu si zjevně na realtime moc nepotrpí). V první jmenované sledujete vzestup i možný pád Říma tři století před Kristem, ve druhé se přesunete do 11.-13. století našeho letopočtu a v poslední se vrátíte do antiky, přičemž Empires sérii obohatily o novou strategickou rovinu – mapu světa.

Ve slevě dále najdete vesmírné bitvy Battlestar Galactica Deadlock, adaptaci deskové hry Heroes of Normandie, závody koňských spřežení Qvadriga a několik zástupců Warhammeru 40,000 jako Battlesector, Gladius a Sanctus Reach.