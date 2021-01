Fajnová průzkumnická akce Journey to the Savage Planet už není exkluzivitou Epicu

29. 1. 2021 10:03 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Skončila další roční exkluzivita obchodu Epic Games. Journey to the Savage Planet se tak může rozšířit do dalších obchodů, mezi kterými nechybí například Steam, kde je hra až do 11. února ve 40% slevě spolu se svým dosud jediným rozšířením. Pokud si předplácíte Stadia Pro, pak tuto akční adventuru najdete i tam.

V Journey to the Savage Planet se stáváte hrdinným zaměstnancem průzkumnické společnosti Kindred Aerospace, pro niž budete zjišťovat, zda má planeta ARY-26 podmínky vhodné pro život. Čeká vás katalogizování tamější fauny a flóry, občasná potyčka s agresivnějšími kusy, dojde na nebezpečné poskakování po stěnách útesů, na crafting a tak dále.

Celou planetu můžete objevovat sami, nebo v dvoučlenné online kooperaci. Za hrou stojí mladé studio Typhoon, které v roce 2017 založil Alex Hutchinson. Proč by vás to jméno mělo zajímat? Byl velkým zvířetem v Ubisoftu, kde šéfoval projektům Far Cry 4 a Assassin’s Creed III a v roli vedoucího designéra je podepsaný ještě pod Spore a The Sims 2.

Náš Honza Slavík se v sedmičkové recenzi Journey to the Savage Planet vyjádřil následovně: „Zdařilá průzkumnická taškařice, která láká hlavně výborně propracovaným designem úrovní. Skvrnu na celkovém dojmu nechává nepříliš povedená akční složka, ale hra i přesto stojí za váš čas i pozornost.“ Možná by to tedy stálo za hřích. Stejně toho teď moc nevychází…