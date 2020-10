Epic před Halloweenem naděluje duchařinu Blair Witch a Krotitele duchů

30. 10. 2020 10:44 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Začíná se to trochu opakovat, ale po víkendu s tím bude naštěstí konec. Halloween bude za námi a s ním i spousta nových hororových her snažících se stihnout vydání včas na „nejděsivější“ den v roce. Pokud se vám ale nechce utrácet za tyto nové horory, můžete poděkovat Epicu, že vám kryje záda kvalitní duchařinou nabízenou zdarma. Jediné, co po vás chce, je instalace jeho launcheru.

V Epic Games Store nyní najdete povedený horor Blair Witch od tvůrcůLayers of Fear a Observer. „Bloober Team se zhostil licence Blair Witch více než dobře. Strach z toho, že hra bude prošpikovaná lacinými lekačkami, naštěstí nebyl na místě a hráči získávají skvělý výlet do psychiky jednoho rozbitého detektiva,“ píše ve své recenzi David Ryneš.

Epic ale myslí i na hráče, kteří Halloween nemají tradičně spojený s nočním hraním děsivých her. Proto je v nabídce ještě Ghostbusters: The Video Game Remastered, lehce omlazená verze 11 let staré hry postavená na základech 36 let starého filmu. Pro fanoušky prakticky povinnost, pro ostatní možnost zdarma zjistit, zda tato hra má co nabídnout i mimo licenci.

Obě tyto hry vydané v loňském roce jsou v Epic Game Storu k mání zadarmo do čtvrteční páté hodiny, kdy je vystřídá kvalitní realtimová strategie Wargame: Red Dragon, tedy třetí a poslední díl válečné série Wargame.