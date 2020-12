Epic do večera rozdává Alien: Isolation

Jak jinak by Epic Games Store slavil libovolnou příležitost než rozdáváním her. Do dnešní 17. hodiny si tak do své knihovny můžete zdarma zařadit hororovou klasiku Alien: Isolation. Survival z roku 2014 je atmosférou velmi věrný původnímu filmu, z nějž se od roku 1979 stihl stát kult mezi sci-fi a hororovými fanoušky. Přežívat v něm musíte na vesmírné stanici, kde se nepřekvapivě uhnízdil i Vetřelec. Coby jeden z členů posádky se před ním musíte ukrývat a poté si to s ním vyřídit. Třeba plamenometem.

Zároveň rozdávání Alien: Isolation stále více potvrzuje uniklý seznam her, které Epic hráčům o svátcích věnuje. Nikoliv tedy ten vysněný, který lákal třeba na GTA V, ale ten o poznání realističtější, dle kterého nás zítra čeká dárek v podobě Metra 2033. Pozítří pak můžete vyhlížet simulátor diktátora Tropico 5. 15. dní nadílky pak má skončit na Silvestra s Jurassic World Evolution.

This got sent to me a few hours ago, I wasn't sure if it's real or not.



But now, as New 'n' Tasty leaked to come out today, this list is most likely true. Still take it as a grain of salt. I'll give you more info where it's from. pic.twitter.com/0vTNgMec3n