Embracer zařízl plánované pokračování série Red Faction

25. 6. 2024 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Propouštění vývojářů, ukončování rozpracovaných projektů a zavírání studií není společnosti Embracer vůbec cizí, byť se k nám informace leckdy dostávají se zpožděním. Je to i případ studia Fishlabs, které v roce 2021 dalo světu výborné akční sci-fi Chorus a svého dalšího projektu se už jen tak nedočká (i když není vyloženě zavřené).

Přitom mělo v přípravě rovnou dva, jak informuje Edwin Evans-Thirlell z webu Rock, Paper, Shotgun, kterému se podařilo vyslechnout několik bývalých vývojářů studi, jež byli mezi propuštěnými loni v září, kdy šlo o celkově 12 lidí a loni v listopadu, kdy šlo o zhruba 50 lidí, tedy asi polovinu studia.

Ti v sáhodlouhé zpovědi poskytli moc hezký vhled do interního fungování relativně malého týmu, který spadá pod vydavatelství Plaion, jež je vlastněné Embracerem. Někteří lidé ve studiu pracovali v oddělení, které pomáhá s vývojem her jiných studií pod Embracerem, zatímco značná část zaměstnanců pracovala na úplně nové hře.

V té jste měli sledovat sourozence na mimozemské planetě, kde dívka zcela propadla jisté nákaze, zatímco chlapec měl nakaženou jen ruku a společně využívali předností nákazy například k formování prostředí. Mělo jít o metroidvanii viděnou z třetího pohledu v otevřeném světě, kde dávalo smysl se vracet do již navštívených lokací díky novým skillům.

Nicméně vývoj nešel podle plánu, z čehož vyzpovídaní zaměstnanci skrytí za rouškou anonymity vinili fakt, že projekt neměl jediného šéfa, ale celou radu, takže postrádal pevné vedení, nápady se plácaly jeden přes druhý a výsledek nebyl konzistentní. Nelze se tak moc divit, že ho Embracer po dvou letech aktivního, ale problematického vývoje zařízl.

Přitom se tvůrcům podařilo získat na jeho realizaci vládní grant ve výši 137 milionů korun, což je nejvyšší částka udělená Německem na vývoj videohry. Studiu se ale naštěstí podařilo tento grant přesměrovat do svého třetího odvětví, které mělo za úkol přijít s projektem, který by využíval některou ze značek Embraceru a byl tak přece jen jistějším podnikem uchráněným případného zrušení než úplně nová značka (a na úvahy o pokračování Choru už bylo prý pozdě).

Tvůrci tak celkem logicky zkoušeli přijít se hrou ve světě Pána prstenů, ale narazili na nulovou komunikaci ze strany oddělení Embraceru majícího na starosti tuto licenci. A pak jim bylo nabídnuto pracovat na nové hře v sérii Red Faction, o níž ostatně víme, stejně jako o Saints Row, že v nich Embracer chce pokračovat.

Obě tyto série spojuje studio Volition, které Embracer loni uzavřel a vývojářům ze studia Fishlabs bylo z počátku proti srsti začít pracovat na nové hře ve světě Red Faction jen pár měsíců poté, co Embracer uzavřel původní tvůrce této série.

Nakonec do toho ale šli právě pro pocit, že něco takového dostane snadno zelenou. Jenže tak se nestalo. V roce, kdy Embracer prošel drsnou restrukturalizací, kdy povyhazoval obrovské množství zaměstnanců, se odpovědná rada rozhodla nepřistoupit k vývoji nového Red Faction a propustila každého, kdo se podílel na jejím návrhu. Ve studiu Fishlabs tak zůstali jen ti vývojáři, kteří se podíleli na vývoji her jiných studií a podle všeho to tam tak funguje dodnes.

Je smutné slyšet, že nedostaneme nové Red Faction, tedy alespoň ne to, na kterém mělo pracovat studio Fishlabs. To si vysnilo návrat k dílu Red Faction: Guerrilla, do stejné oblasti jen 100 let po událostech této hry, kde by se zužitkovalo vše, co na tomto díle fungovalo a poučilo by se z chyb nástupce Armageddon.

Tvůrci nakonec zvládli vytvořit jen takzvaný vizuální prototyp, tedy falešný trailer vytvořený v Unreal Enginu 5, jehož účelem je představit vizi studia jeho vydavatelství a dostat zelenou. A přestože se Plaionu trailer líbil (včetně cosplaye vývojářů), tak u Embraceru narazili na korporátní manýry.

Nemusíme proto být smutní z toho, že by došlo ke zrušení nového Red Faction, kterému by do vydání zbývaly třeba jen měsíce či rok, jelikož v tomto případě hra vlastně nikdy neexistovala. Ale na budoucnost značky to každopádně nevrhá příliš dobré světlo.