Dying Light 2 odhaluje plány na příští měsíce. Podpora potrvá roky

26. 1. 2022 13:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Parkourový zombie survival Dying Light 2 Stay Human je skutečně za dveřmi a do své náruče nás přivítá už příští týden. Nebojte, Techland tentokrát nevydal žádný nový trailer, jakkoli je to podezřelé. Místo toho shrnuje své plány s udržováním hry dodatečným obsahem. A že ho nebude málo.

Už před časem se polští vývojáři nechali slyšet, že podpora hry potrvá minimálně pět let. Podobná prohlášení tu už byla třeba v případě prvního dílu Destiny nebo neslavné Anthem, takže bychom nad nimi mohli s úšklebkem mávnout rukou, jenže Techland s prvním dílem Dying Light ukázal, že si jen nelže do kapsy.

I kdybychom se bavili jen o následujících měsících, nebude toho vůbec málo. Už v únoru má dorazit bezplatné DLC s kosmetickými předměty, březen bude ve znamení sady nových výzev, v dubnu dorazí event se zmutovanými nakaženými a v květnu přijdou další bezplatné výzvy. Na červen mají vývojáři v plánu vydání prvního příběhového rozšíření.

Co se týče vzdálenější budoucnosti, dostane hra ještě minimálně jedno příběhové rozšíření, kromě něj se ale máme těšit na stabilní zásobu nových zbraní, eventů, vedlejších příběhů a placených i bezplatných DLC. Držme si palce, aby po dlouhých letech komplikovaného vývoje hra skutečně stála za to a měli jsme chuť se do ní vracet.