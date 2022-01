Dying Light 2 připomíná blížící se vydání dalším trailerem

15. 1. 2022 15:11 | Novinky | autor: Pavel Makal

Dying Light 2 Stay Human sice nebude nakonec mít těch 500 hodin, jak se před časem autoři kasali, mně se ale zdá, že jsem zhruba takovou porci času strávil sledováním trailerů na tuhle hru. Ačkoli se projekt dlouho potácel ve vývojovém pekle a v určité chvíli nebylo úplně jisté, zda vůbec kdy spatří světlo světa, za poslední rok popadla polský Techland totální mánie a vydává asi tak pět trailerů měsíčně.

Hra za dvacet dní snad už konečně vyjde, a tak je nová ukázka z hraní patrně jednou z posledních. V traileru nazvaném The Reason není nouze o emoce, vykreslování příběhového pozadí a samozřejmě ani o akční scény, a to jak s ohnilými zombiemi, tak s lidskými protivníky, kteří, jak už to v rámci žánru bývá, nakonec budou přestavovat to skutečné zlo.

Dying Light 2 chce oprášit recepturu, kterou přinesl první díl, a ještě více rozvinout koncept parkouru v otevřeném světě. Novinka ale bude klást mnohem větší důraz na rozhodování a větvení příběhu Aidana Caldwella v moderním středověku, do kterého svět uvrhla zombie nákaza. I díky nelineárnímu vyprávění má Stay Human poskytnout velkou znovuhratelnost a ti nejzažranější se možná k oněm pěti stům hodinám dopracují.

Hra vychází 4. února na PC, současnou i minulou generaci konzolí a v cloudové verzi také na Switch.