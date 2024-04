Dragon’s Dogma 2 prodalo 2,5 milionu kusů

Vydavatelství Capcom oznámilo, že Dragon’s Dogma 2 stihlo za pouhých 11 dní od vydání překonat hranici 2,5 milionu prodaných kopií. Celá série, čítající ještě první díl a jeho vylepšenou verzi Dark Arisen, má díky tomu na kontě 10 milionů prodaných kusů, přičemž se očekává, že čísla porostou i v příštích měsících. Jednička, která vyšla v roce 2012 na Xbox 360 a PlayStation 3, zvládla prodat milion kopií během prvního měsíce.

Dvojka si tak zatím vede lépe, což lze přičíst nejen celkovému růstu herního trhu, který se v mezičase odehrál, ale také značnému úsilí Capcomu.

Firma dle tiskové zprávy vynaložila značné prostředky, aby k pokračování kultovního RPG přilákala jak fanoušky prvního dílu, tak i hráče, kteří s ním neměli žádnou zkušenost.

Dragon's Dogma 2 has sold over 2.5 million units, taking the series to over 10 million units worldwide. Thank you for your support.



We recently released an update for #DragonsDogma2, and will continue to support the game in the future. https://t.co/2Xigch7O2w