Capcom slibil, že zlepší technický stav Dragon's Dogma 2

Těsně před víkendem na naše obrazovky dorazilo očekávané akční RPG Dragon's Dogma 2 a z Patrikovy recenze se můžete dozvědět, že byste téhle hře rozhodně měli věnovat pozornost. Bohužel se kolem hry během vydání točila také nepříjemná kontroverze, týkající se implementace mikrotransakcí (více si o nich můžete přečíst tady), daleko větším problém je ale technický stav, respektive hardwarová náročnost. Kvůli ní framerate v obydlených oblastech často padá pod únosnou mez.

Sám už jsem se pustil do hraní a je pravda, že i na silné sestavě může ve městě snímkovací frekvence spadnout klidně na polovinu. Capcom už na sociálních sítích vydal prohlášení, ve kterém předestírá nejbližší plány na zlepšení situace.

Změny mohou očekávat jak konzolisté, tak hráči na PC, a postihnout mají jak technický stav, tak i některé herní prvky. Capcom jednak slibuje možnost začít novou hru od začátku bez nutnosti mazat herní soubory, zatím ale nespecifikuje, jestli budou mít jednotlivé postavy svůj vlastní profil, nebo jestli spuštění nové hry přemaže dosavadní dosažený postup. Zvýší se také počet předmětů Art of Metamorphosis, umožňujících změnu vzhledu postavy. Obchod, kde si je můžete pořídit za herní měnu, jich teď bude nabízet 99. A ano, je to měna, kterou si vyděláte normálním hraním.

