Dragon Age: Dreadwolf ukázal svůj svět. Pořádně se představí v létě

Stejně jako Mass Effect slaví svátek každoročně 7. listopadu s odkazem na elitní jednotku N7, i druhé výsostné značce studia BioWare připadá v herním kalendáři vlastní den. Fantasy série Dragon Age ho oslavuje 4. prosince a letos nás obdarovala krátkým teaserem, kde představuje svět nadcházejícího Dragon Age: Dreadwolf.

O jeho zasazení se spekuluje už několik let – ve vývoji je ostatně od roku 2015 a úniky i oficiální zdroje v minulosti naznačovaly, že hlavním dějištěm pokračování fantasy ságy bude císařství Tevinter, kterému vládnou otrokářští mágové.

Nové video, na které se můžete podívat výše, nicméně přichází s příslibem, že naše kroky během hry budou směřovat i do dalších částí Thedasu. Jmenovitě do Antivy, odkud pochází Zevran a která díky své síti špionů, zlodějů a zabijáků tahá za nitky i v dalších zemích kontinentu. Dále nahlédneme do poloostrovního království Rivain či do pevnosti Šedých strážců Weisshaupt.

Asi tou nejpodstatnější informací, kterou si z traileru můžeme odnést, je závěrečná větička, že k plnému odhalení Dragon Age: Dreadwolf dojde v létě 2024.

BioWare existenci hry vůbec poprvé oficiálně přiznalo na The Game Awards v roce 2018, vývoj nového dílu fantasy RPG neprobíhal vůbec hladce. Dlouhé odmlky střídala ujištění, že práce pokračují podle plánu, zprávy o odchodech prominentních členů týmu ale moc jistoty nevyvolávaly.

Uklidňujícím dojmem nepůsobí ani letošní vlna propouštění, kdy o práci přišlo zhruba padesát vývojářů, včetně scenáristky Mary Kirby, která se podílela na předchozích dílech Dragon Age a v BioWare působila přes dvacet let.

Dragon Age: Dreadwolf se na svůj svátek zároveň objevilo na stránkách digitálních obchodů. Kupříkladu ta na Steamu sice disponuje popiskem v češtině, a tak slibuje „energický svět nehostinných divočin, zrádných labyrintů a třpytivých měst, kde o kruté boje a tajná kouzla není nouze“, zároveň ale přichází i s informací, že plná hra českou lokalizací disponovat nebude. Což na druhou stranu není příliš šokující – oficiální češtiny se dočkal pouze první díl.

„Thedas potřebuje nového vůdce. Někoho nečekaného. Utvoříte odvážné společenstvo a postavíte se přicházející bouři. Přátelství, drama i milostná dobrodružství – to vše si užijete měrou vrchovatou, až se pokusíte z neobyčejných jednotlivců vytvořit výjimečný tým. Staňte se vůdci a zažehněte maják naděje v těch nejtemnějších okamžicích,“ nabádá popisek.

Kdy Dragon Age: Dreadwolf nakonec vyjde, se snad dozvíme příští rok v létě. Každopádně by měl dorazit na PC a současnou generaci konzolí.