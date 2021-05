Do videoherní síně slávy vstupuje Animal Crossing, StarCraft a další

7. 5. 2021 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Institut The Strong situovaný do Rochesteru ve státě New York od roku 2015 utváří videoherní síň slávy, jejímž cílem je uctít ty nejzásadnější hry historie z hlediska jejich dopadu na budoucnost. Měřítek hodnocení je mnoho, ale klíčová je samozřejmě popularita, která může vést ke vzniku mnohadílných sérií existujících klidně do dnešních dnů.

Loni se do této síně slávy muzea her a hraček dostala čtveřice her Minecraft, Bejeweled, King’s Quest a Centipede. Letošní čtveřice je taktéž pestrá, zajímavá a zasloužená. Nejmladším zástupcem je první Animal Crossing z roku 2001, bez kterého bychom o téměř 20 let později pravděpodobně neměli loňský fenomén Animal Crossing: New Horizons.

Nejstarším titulem uvedeným do síně slávy je prapůvodní Microsoft Flight Simulator z roku 1982, který se rovněž loni dočkal nejnovějšího dílu posouvajícího laťku ztvárnění celého našeho světa na novou úroveň.

Třetím do party je starý dobrý StarCraft z roku 1998, který sice loni nový díl nedostal (bohužel!), ale o kvalitách dosavadních titulů této legendární RTS série snad není potřeba polemizovat.

A nakonec se do síně slávy probojovala hra Where in the World Is Carmen Sandiego? z roku 1985, která si své místo vysloužila edukativním přístupem ke světové geografii, ale i vlivem na zábavní průmysl jako takový – v devadesátých letech vycházel hraný seriál, v posledních letech zase animák od Netflixu.

Tyto čtyři hry letos porazily silné finalisty jako Call of Duty, Portal, Guitar Hero či FarmVille.