Do Světové síně slávy videoher přibyly hry Minecraft a Bejeweled

19. 6. 2020 11:43 | autor: Patrik Hajda

Ve městě Rochester ve státě New York najdete institut The Strong, v něm síň slávy hraček a od roku 2015 i síň slávy videoher. Cílem poslední jmenované je vyzdvihnout hry s historicky největším dopadem na herní průmysl. Letos do rozrůstajícího seznamu přibyly čtyři nové kousky: Minecraft, Bejeweled, King’s Quest a Centipede.

Výběr každé z nich má svůj důvod. Například Bejeweled proslavila mobilní mechanismus „spoj tři“ a stáhlo si ji na 500 milionů lidí. Minecraft už je mezi 200 miliony lidí, ale v seznamu je spíš proto, že se zařadil do výuky na školách. King’s Quest už téměř 30 let inspiruje žánr adventur a Centipede je ceněná proto, že k hraní přitáhla víc žen.

Konkurzem neprošlo následujících osm her: Frogger, Goldeneye 007, Guitar Hero, NBA Jam, Nokia Snake, Super Smash Bros. Melee, Uncharted 2 a Where in the World is Carmen Sandiego?