Do Game Passu míří legendární space opera a nejoriginálnější hra roku 2019

5. 1. 2022 11:59 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zatímco Sony nás do nového roku vítá představením VR headsetu, v Microsoftu se rozhodli lákat na slušný zástup her, které v následujících dnech obohatí silné předplatné Game Pass.

První tři hry jsou ve službě dostupné od včerejšího dne a najdete je jak na počítačích, tak na konzolích i v cloudu. Jedná se o famózní, minimalistickou a graficky výraznou logickou hru Gorogoa, kterou můžu doporučit všema deseti. Dále je to pixelartová Olija, v níž se budete ohánět harpunou, a nakonec ještě opěvovaná logická plošinovka The Pedestrian, která se točí okolo dopravního značení.

zdroj: Microsoft

Už zítra ale začnou vyložené žně. Na počítačích a konzolích se totiž objeví loňská trilogie Mass Effectu v legendární, tedy remasterované edici. V jednom balíčku dostanete všechny tři hry spolu se 40 DLC, a tedy stovky hodin velmi kvalitní zábavy. Snad se dokážete prokousat na konec dřív, než hry z předplatného zase zmizí, jak se jim to tak postupem času stává.

Rovněž zítra se na všech platformách objeví vesmírná adventura Outer Wilds, která se stala největším překvapením roku 2019 a za svou inovativní hratelnost s časovými smyčkami si vysloužila mnohá ocenění včetně těch našich. V konkurenci těchto dvou her snadno zapadne zítřejší třetí a poslední hra Embr, v níž s kamarády hasíte požáry a bude to podle všeho pořádná řachanda.

Poslední výhled do pozitivní budoucnosti se týká 13. ledna, kdy se můžete těšit na chválenou roguelike plošinovku Spelunky 2 a čtyřčlennou sci-fi kooperaci The Anacrusis, která ten den vstoupí do předběžného přístupu.

Jak už zaznělo výše, do Game Passu hry nejenom přibývají, ale také ho opouštějí. 15. ledna se rozloučíte s následujícími tituly: Desperados 3, Ghost of a Tale, Kingdom Hearts III, Mount and Blade: Warband, Pandemic a Yiik: A Postmodern RPG.