Horizon Call of the Mountain vám na PlayStationu VR2 rozvibruje hlavu

5. 1. 2022 10:36 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Sony u příležitosti vítání nového roku odhalila název a detaily chystaného VR headsetu pro PlayStation 5 spolu s jednou z her, které si na něm zahrajete. PlayStation VR2 a jeho ovladače PlayStation VR2 Sense Controller vás vtáhnou do třetí hry v sérii Horizon s podtitulem Call of the Mountain.

PlayStation VR2 nabídne oproti současné sadě pro PlayStation 4 spoustu zajímavých funkcí. Tentokrát už se obejdete bez externí kamery, jelikož senzory snímající vaše pohyby jsou zabudované přímo do hlavové části zařízení.

zdroj: Foto: Sony

Snímán nebude jen pohyb vašeho těla, ale i očí. Hry tak mohou reagovat už jenom na to, že někam uhnete pohledem, aniž byste otočili hlavou či tělem. V uších vám bude hrát 3D zvuk, a co zní možná vůbec nejzajímavěji (a nejděsivěji), je zabudovaný motor, který se postará o vibrace. Díky vibracím máte kupříkladu vnímat zvýšený pulz vaší postavy, cítit objekt prolétající kolem vaší hlavy a poznáte i přetížení, když v autě sešlápnete plyn.

Co se technických detailů zařízení týče, počítejte s OLED displejem, rozlišením 2000 x 2040 na každé oko, se zorným polem zhruba 110 stupňů a oproti předchůdci zní skvěle přítomnost jednoho jediného kabelu, který se jednoduše píchne do PlayStationu 5 a hraje se. Další technikálie najdete pod textem a o ovladačích se dočtete víc ve starším článku.

zdroj: Sony

Zbývá už se jen podívat na dnes oznámenou hru pro PlayStation VR2, kterou je Horizon Call of the Mountain. Z kratičkého záběru ve videu výše je svět Horizonu okamžitě rozpoznatelný díky ikonické monstrózní robotické žirafě.

O hře jako takové ale mnoho detailů nezaznívá. Překvapí tím, že nebudeme hrát za starou dobrou Aloy, ale v rámci příběhu se s ní a jinými známými tvářemi alespoň setkáme. Samozřejmě se představí i spousta nových postav, které nám tvůrci teprve odhalí.

Na hře dělá liverpoolské studio Firesprite, které má s PlayStationem a VR mnohé zkušenosti. Ruku k dílu přikládá i studio Guerrilla Games, které momentálně dokončuje Horizon Forbidden West vycházející 18. února.

PlayStation VR2 ani Horizon Call of the Mountain ještě nedostávají svoje vlastní datum vydání.

Specifikace PlayStation VR2

Display method OLED Panel resolution 2000 x 2040 per eye Panel refresh rate 90Hz, 120Hz Lens separation Adjustable Field of View Approx. 110 degrees Sensors Motion Sensor: Six-axis motion sensing system (three-axis gyroscope, three-axis accelerometer)

Attachment Sensor: IR Proximity sensor Cameras 4 cameras for headset and controller trackingIR camera for eye tracking per eye Feedback Vibration on headset Communication with PS5 USB Type-C® Audio Input: Built-in microphoneOutput: Stereo headphone jack

Specifikace PlayStation VR2 Sense Controller