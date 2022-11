Do Dead Cells zavítaly postavy z Terrarie, Slay the Spire, Shovel Knighta a další

8. 11. 2022 12:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V rámci free updatu se do vynikajícího roguelite Dead Cells proplížila spousta postav z jiných indie her, a jde tak v pořadí již o druhé kolo velmi příjemného servisu pro fanoušky kvalitní nezávislé zábavy. Jmenovitě se v Dead Cells zhmotňují hrdinové z her Terraria, Shovel Knight, Hotline Miami, Katana Zero, Slay the Spire a Risk of Rain.

Za Terrarii je tu The Guide, který se ohání svým růžovým mečem a uděluje kritická zranění hvězdami padajícími z nebe. Za Shovel Knighta je tu… Shovel Knight, se kterým se pokusíte ovládnout mistrovství boje v podobě skákání nepřátelům po hlavách.

Z Hotline Miami přivítáte Jacketa a jeho baseballovou pálku, která uděluje větší zranění omráčeným nepřátelům, což přímo vybízí k vykopávání dveří. Za Katana Zero se představí Subject Zero, který má tři vrhací předměty omračující nepřátele a umožňující dostat se k nim blíž se svou katanou, přičemž killy dobíjejí vrhací předměty.

Dále je tu Slay the Spire, se kterým si tvůrci pořádně namáhali hlavu, až přišli s elegantním řešením. Postupně se vám prostřídají všechny čtyři postavy ze Slay the Spire: Vždy máte k dispozici jimi inspirovanou pasivní schopnost do doby, než použijete mocnou aktivní schopnost a „přepnete“ se na dalšího hrdinu.

A konečně je tu Risk of Rain a jeho The Commando třímající Laser Glaive, který cestuje od nepřítele k nepříteli, s každým dalším nabývá na síle, až začne rozdávat kritické zásahy. A teď, jak se k tomu všemu vlastně dostat? No, zadarmo to nebude.

Když po stažení updatu zavítáte do Prisoner’s Quarters, v knize vodítek najdete nové stránky. Budete muset rozluštit hádanky a splnit výzvy, abyste si odemkli nové oblečky. Zároveň se napříč světy objevily bizarně vypadající příběhové místnosti, v nichž naleznete zmíněné zbraně a předměty.

Aby toho nebylo málo, na Steamu právě naleznete bundle všech zmíněných her, na němž ušetříte zhruba polovinu a vyjdou vás dohromady na 42 eur. Více o všech nových hrdinech včetně ukázek jejich bojového stylu hledejte v oficiálním oznámení.