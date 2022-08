Dead Cells dostávají nový update, můžete ňuňat mazlíčky a mlátit pánvičkami

5. 8. 2022 14:46 | Novinky | autor: Pavel Makal

Indie miláček Dead Cells je na trhu už čtyři roky, vývojáři ze studia Motion Twin jej ale stále obohacují o nový obsah. Aktuální update nese název Enter the Panchaku a potěší jak milovníky zvířat, tak příznivce kuchyňského náčiní.

Díky nové aktualizaci můžete nyní pohladit své zvířecí společníky, což sice zřejmě nenese žádný skutečný benefit, ale ňuchňání zvířátek je vítáno vždy. Mnohem zajímavější novinkou je zbraň panchaku, která dala celému updatu svůj název. Jedná se o dvě pánve spojené provázkem, které lze používat podobně jako o něco tradičnější nunčaky.

Kromě toho, že s pánvičkovým nástrojem smrti můžete ohrožovat nepřátele před i za sebou, dokáží také odrážet projektily a bomby, což se ve smrtícím světě Dead Cells velmi hodí. Update přináší i nový skin pro hlavní postavu.

Patrně vůbec nejdůležitějším aspektem Enter the Nunchaku je nicméně přepracování mechanismů a vyvážení množství zbraní a předmětů. Celkem se dotkne 29 zbraní, mutací a skillů, vývojáři uvádějí, že cílem je zvýšit variabilitu, protože dobrý roguelike hráče staví před náročné volby. Změnami funkčnosti projdou i legendární předměty, které až dosud poskytovaly jen o něco větší damage. Kompletní výčet novinek vám prozradí vývojářský vlog.

Dead Cells zdaleka nekončí, dle vývojářů je životní cyklus hry ve své polovině a příští rok má být co do obsahu nejbohatší od vydání verze 1.0. Máme se tedy ještě na co těšit.