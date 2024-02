DLC k Elden Ring v únoru navzdory spekulacím nevyjde

12. 2. 2024 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Megalomanský vrchol žánru soulslike od FromSoftware, Elden Ring, koncem února oslaví dvouleté výročí. Podle předchozích spekulací se zdálo, že během tohoto měsíce vyjde také dlouho očekávané DLC Shadow of the Erdtree. Nahrávala tomu speciální edice ovladačů pro Xbox, ale i aktualizace souborů hry v nedávném updatu. Faktem ale zůstává, že nic oficiálního nevíme a zdá se, že na vymodlený datadisk si ještě nějakou tu dobu počkáme.

Vyplývá to z poslední finanční zprávy společnosti Kadokawa, která vlastní studio FromSoftware, ve které stojí: „Tvrdě pracujeme na vývoji DLC pro Elden Ring, ale datum vydání jsme zatím neoznámili.“ Zákulisní informace o vydání tak nemají ani akcionáři a nezdá se, že by měla stihnout vyjít v příštích dvou týdnech.

Zpráva hovoří také o snaze FromSoftware podporovat ziskovost titulů ve středně- a dlouhodobém horizontu. Elden Ring se pořád velmi dobře prodává (konkrétní čísla jednotlivých titulů Kadokawa nezveřejňuje) i dva roky po vydání. Může to znamenat, že Shadow of the Erdtree nebude jediné rozšíření, nebo že se například dočkáme DLC k Armored Core VI?

zdroj: vlastní video redakce

Značka expanduje i na jiné platformy. Čínský Tencent údajně pracuje na mobilní adaptaci populárního soulslike, byť kapesní verze asi pravověrné fanoušky moc nenadchne. Technologický gigant se v případě náročného RPG chce u mobilního titulu nechat inspirovat v gacha mechanismech a hodlá zvolit free-to-play model s mikrotransakcemi, podobný třeba čínskému hitu Genshin Impact.

Firma Kadokawa v posledních dnech koupila za nezveřejněný obnos studio Acquire, vývojáře úspěšného JRPG Octopath Traveler.