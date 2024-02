Tencent údajně pracuje na mobilní verzi Elden Ringu

6. 2. 2024 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Čínský technologický gigant Tencent údajně pracuje na free-to-play mobilní verzi akčního RPG Elden Ring od FromSoftware. Uvádí to agentura Reuters, která odkazuje na trojici zdrojů obeznámených s plány společnosti. Na mobilní adaptaci dva roky starého hitu má pracovat několik desítek lidí, kteří se do vývoje pustili potom, co holding získal v srpnu 2022 16procentní podíl ve FromSoftware.

Pokud jsou informace pravdivé, stal by se Elden Ring dalším v řadě adaptací úspěšných značek, na jejichž základě Tencent vytvořil licencovaný free-to-play mobilní titul. Patří mezi ně kupříkladu PUBG Mobile nebo Call of Duty: Mobile. V Tencentu nebo ve spolupráci s ním ale vzniká také mobilní Need for Speed nebo Assassin’s Creed Jade.

Reuters uvádí, že se v případě Elden Ringu na mobily chce Tencent inspirovat ve veleúspěšném gacha hitu Genshin Impact. I kvůli tomu prý vývoj postupuje velmi pomalu, protože model free-to-play s mikrotransakcemi příliš nelícuje s původním konceptem singleplayerového akčního RPG.

Novinky o mobilní adaptaci přicházejí v momentě, kdy fanoušci Elden Ringu napjatě očekávají chystané rozšíření Shadow of the Erdtree. Vedle neoficiálních spekulací, které už dva měsíce zvěstují, že jeho vydání musí být na spadnutí, ale studio FromSoftware i vydavatelství Bandai Namco zatím mlčí.

A zatímco Elden Ring se své mobilní adaptace z dílny Tencentu možná časem dočká, série Nier zřejmě nikoliv. Taktéž podle zdrojů agentury Reuters měla mobilní hra na motivy Nieru vznikat skoro dva roky, její vývoj však v prosinci skončil.

Společnost prý měla problém vymyslet funkční monetizační model, který by obhájil vysoké náklady na vývoj. Tencent prý navíc odmítá platit víc než 10 procent z příjmů mobilních adaptací vlastníkům práv, obvykle se přitom tantiémy pohybují mezi 15 až 20 procenty.

Série Nier už jednu mobilní adaptaci v minulosti měla – Nier Reincarnation spustil Square Enix v roce 2021, 29. dubna ho ale po dvou a půl letech zase vypne.

Podobný osud potkal na začátku loňského roku i mobilní verzi Apex Legends, na které Respawn spolupracoval s Tencentem. Střílečka prý zažila silný start, v Electronic Arts ale posléze sledovali postupný propad v kvalitě, kvantitě i kadenci updatů, a tak se s ní v květnu 2023 rozloučili.