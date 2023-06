Diablo IV mělo o víkendu problémy s přihlašováním. Může za to DDoS útok

Hráči a hráčky, kteří si vyčlenili víkend na nějaký ten pořádný grind a masakr démonů v Diablu IV, mohli mít pekelnou smůlu. Activision Blizzard se totiž ocitl pod DDoS (Denial of Service) útokem, který způsoboval problémy s Battle.netem a připojením do her z portfolia Blizzardu od sobotního večera. Podle posledních zpráv útoky dnes brzy ráno skončily a do hry se dá už připojit bez komplikací.

[#Bnet] We are currently experiencing a DDoS attack, which may result in high latency and disconnections for some players. We are actively working to mitigate this issue.