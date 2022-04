Death Stranding s mečem a drony. V Hell is Us jsou lidé největší nadějí i zlem

12. 4. 2022 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Francouzské vydavatelství Nacon ukázalo v jaksepatří divném traileru první střípky z nové hry studia Rogue Factor. Hell is Us tvůrci popisují jako akční adventuru z pohledu třetí osoby zasazenou v polootevřeném světě země zbídačené občanskou válkou, kterou napadnou nadpřirozené stvůry imunní vůči konvenčním zbraním. Právě kvůli tomu bude soubojový systém kombinovat tradiční chladné zbraně, vykované v dávných dobách speciálně pro boj s „kalamitou“, ale i moderní vynálezy jako třeba drony.

Kreativním ředitelem Hell is Us je Jonathan Jacques-Belletête, který dříve působil v Eidos Montreal a má na svědomí hry jako Deus Ex: Human Revolution a Mankind Divided, stejně jako se v rovině konceptů podílel na loňských Guardians of the Galaxy.

„Ústředním motivem Hell is Us je nikdy nekončící kruh násilí poháněného lidskými emocemi a vášní,“ vysvětluje Jacques-Belletête, a naznačuje tak původ mýtických, krvelačných bestií, který se v rámci příběhu budete snažit odhalit společně s družinou oddaných společníků.

„Naším cílem je znovuobjevit dobrodružství a průzkumnictví,“ uvádí Jonathan Jacques-Belletête v tiskové zprávě. „Nepotřebujeme detailní deník s úkoly nebo ukazatel na mapě: Chceme, aby v sobě hráči a hráčky probudili dobrodruhy a nechali se vést pocity a instinktem.“ Ve hře tak vedle špendlíků nenajdete kompas, ba dokonce ani mapu.

Hell is Us bude vůbec první vlastní značkou studia Rogue Factor, které má za sebou RPG strategie Mordheim: City of the Damned nebo Necromunda: Underhive Wars ze světa Warhammeru. Hra vzniká v Unreal Enginu 5.

Datum vydání je prozatím stanovené na rok 2023, kdy by Hell is Us mělo vyjít pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.