Dalších 7 minut z hraní System Shock Remake se soustředí na úroveň Research

8. 7. 2021 9:16 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pár měsíců jsme o chystaném remaku prvního System Shocku neslyšeli, ale nebojte. Studio Nightdive na něm neustále pracuje a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se letní vydání nemělo uskutečnit. Tedy nic kromě toho, že stále neznáme přesné datum, ale zkusme být alespoň trochu optimističtí.

Koneckonců, pokud máte obrovskou chuť si hru co nejdřív zahrát, stále si na Steamu, GOGu i v Epicu můžete vyzkoušet únorovou demoverzi, na jejímž základě se doporučuje uskutečnit předobjednávku, jelikož jedině tak si zajistíte zdarma chystaný remaster System Shock 2: Enhanced Edition.

Ale pokud už máte dohráno, předobjednáno nebo se prostě jen tak chcete podívat na to, jak System Shock Remake momentálně vypadá, pusťte si 7 minut z hraní výše. Soubojový systém nepůsobí moc zábavným dojmem, ale je to něco, co divák nedokáže tolik posoudit. Co už ale může projít jeho kritickým okem, je vizuální zpracování hry, které dělá Unreal Enginu 4 docela čest.

Aktuálně můžeme tak akorát doufat, že se co nevidět objeví finální trailer oznamující datum vydání ve slibovaném létě. A pro připomenutí, vedle remaku jedničky a remasteru dvojky je snad stále ve vývoji i zbrusu nový System Shock 3.