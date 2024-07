Dabér Sheparda z Mass Effectu by byl radši, kdybyste hráli za jeho ženskou verzi

2. 7. 2024 10:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Mark Meer se nesmazatelně zapsal do videoherních dějin dabingem velitele Sheparda v akční RPG trilogii Mass Effect. Tedy, přesněji řečeno mužské verze Sheparda, protože o tu ženskou se postarala medovým hlasem a velkým umem obdařená Jennifer Hale. Nicméně, mužský Shepard určitě nezůstal zapomenut a jeho specifická dikce a strohý hlas pro mnohé Mass Effect doslova zosobňují.

Samotný Meer se ale v rozhovoru pro PC Gamer přiznal, že by byl raději, kdybyste hráli za ženskou verzi hlavní postavy. „Proč byste si odpírali úžasné herectví Jennifer Hale?“ rovnou se ptá Meer. Nutno říct, že z nej nemluví jen skromnost, kterou jste mohli za ty roky nejrůznějších videí s ním vypozorovat, ale také prosté a milé fanouškovství.

Meer měl rád dabing Hale už od dob Knights of the Old Republic, kde ztvárnila Bastillu Shen a také z nejrůznějších animovaných seriálů, v nichž ji také můžete slyšet. Především pak prý v Justice League Unlimited a Batmanovi. Pravdou je, že Hale je s BioWare svázaná déle než Meer a ten původně ani neměl Sheparda namlouvat. Zezačátku mu byla svěřena péče o koncept dabingu mimozemšťanů.

„Řešil jsem, jak by měl znít typický krogan, jak turian a podobně,“ vysvětluje dabér. Nakonec mu spadli do klína hlavně volusové, vorchové, batariani a elcorové. A sem tam nějaký hanar. Vlastně byste byli překvapeni, kolik mimozemšťanů namluvil sám Meer. A ano, namluvil i Niftu Cala, biotického boha, respektive jednoho drogami opojeného voluse, který si myslí, že mu nyní celý vesmír leží u nohou, a pak taky voluse, který v trojce doručuje dvojitou pepperoni pizzu.

Filmový a románový neohrožený hrdina Blasto, první hanarský Spectre, je samozřejmě také namluvený Meerem, ale jedenáctiminutové audio drama prý byl nápad jeho a Hale. Ta zde dabuje sestru Blastova parťáka Bubina, se kterou se titulní hanar, jemuž žádná žena neřekne ne, vyspí. Stojí za to dodat, že Bubin je elcor…

Meer tak vynáší na světlo světa klasický problém u podobného konceptu her, kde si vybíráte mezi mužskou a ženskou postavou. Ovlivňuje váš výběr dabér? A co když si chcete užít oba herecké výkony? Některé hry, jako třeba Mass Effect, mají velkou míru znovuhratelnosti, takže není problém užít si vše podruhé, ale u jiných se asi rozmyslíte. Více či méně ikonické dvojice před vás hry od BioWare předkládají už pravidelně. V Dragon Age 2 to byl Nicholas Boulton jako mužský Hawke a Jo Wyatt jako ženská Hawke. Alix Wilton Regan byla podle mne mnohem lepší Inkvizitorka v Dragon Age Inquisition, než Harry Hadden-Paton, stejně jako Jon Curry a Sumalee Montano.

zdroj: vlastní video redakce

Netýká se to jen her od BioWare, podobný bolehlav před vás postaví i třeba hry od Ubisoftu. V Assassinְ’s Creed Odyssey byla kvalita dabingu Kassandry od Melissanthi Mahut neoddiskutovatelná, nicméně dabing Alexiose od Michaela Antonakose je podle mě příliš podceňovaný. Později už tohle řeší třeba Ubisoft chytrým poskládáním příběhu tak, že můžete mezi postavami přepínat (AC: Valhalla, chystané Shadows), ale u her typu Mass Effect bude tato volba vždy na stole.

A co dělá Meer teď? Jakožto tradiční dabér v BioWare se objevil ve všech dílech Dragon Age v rámci různých postav, ale jak zvolnilo tempo vydávaných her, zamířil k titulům jako The Long Dark, Jupiter Hell nebo Gotham Knights.