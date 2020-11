Commandos 2 míří na Switch. Bohužel v té horší verzi

5. 11. 2020 10:56 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jeden z nejhorších herních pocitů? Drtivé zklamání z remasteru či remaku milované klasiky. Občas se to tvůrcům zkrátka nepovede a je obrovská škoda, že to je případ zrovna druhých Commandos – hry, která pomohla definovat žánr. Ten se díky bohu vrací na scénu s kvalitními kousky jako Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Desperados 3 nebo třeba Partisans 1941.

Na Commandos 2 - HD Remaster bychom ale nejradši zapomněli. Kdyby tvůrci alespoň nic nepředělávali, ale oni vyloženě i ubírali! Multiplaye? Pryč. Historický podkres v podobě nacistických symbolů? Pryč. Ale i to, co do hry přidali, bylo spíše na škodu. Remaster se tak stal jednou velkou pohromou, o které se dočtete víc v Michalově recenzi.

NICMÉNĚ! Jádro hry je pořád stejné, postavy jsou pořád stejné a mise, které spolu prožívají, jsou totožné jako před 19 lety. Takže oddaný fanoušek série schopný přimhouřit obě oči nad nesmyslnými rozhodnutími tvůrců remasteru by si mohl užít staré dobré/nové špatné Commandos na Switchi.

Remaster je jediným způsobem, jak si tuto hru s hořkým úšklebkem vychutnat na přenosném zařízení. Je otázka, zda to za ty ústupky vážně stojí, ale třeba vaše nostalgie vyhraje nad novodobými designovými rozhodnutími.

Commandos 2 - HD Remaster vyjde na Switchi 4. prosince. Doufejme, že autoři chystaného dalšího dílu si dají opravdu záležet.