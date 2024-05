Chystá se nový Jurassic World Evolution a další tycoony od Frontier Developments

10. 5. 2024 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Frontier Developments nastínilo své budoucí plány s něčím, čemu říká „creative management simulation“, neboli segment simulačních her, v nichž něco budujete a spravujete. Spadají do něj kousky jako Planet Coaster, Planet Zoo, F1 Manager a Jurassic World Evolution.

Studio oznamuje prodloužení spolupráce se společností Universal Products & Experiences, což mu umožní vytvořit v pořadí třetí díl série Jurassic World Evolution, v níž se stáváte správci přírodního parku s dinosaury. Následně se staráte o jejich přežití, množení, křížení a samozřejmě vydělávání na vstupenkách odvážných návštěvníků, kteří chtějí spatřit tyto dávné obry.

V tuto chvíli se ještě nedozvídáme jméno hry, platformy ani konkrétní datum vydání, ale víme, že vyjde někdy ve fiskálním roce 2026, což v případě Frontier Developments znamená mezi 1. červnem roku 2025 a 31. květnem roku 2026.

Dávalo by smysl, aby se studio pokusilo hru vydat co nejdřív, jelikož na 2. června roku 2025 je naplánovaná premiéra nového filmu v sérii Jurský svět a videohra by se tak mohla svézt na vlně jeho popularity. Samozřejmě za předpokladu, že vůbec populární bude…

Jurassic World Evolution patří k tomu nejúspěšnějšímu, co Frontier Developments stvořilo a obecně se chce na obdobné tycoony zaměřovat. Obzvlášť poté, co realtimová strategie Age of Sigmar podle figurkové deskovky spíše pohořela.

Proto není překvapivé, že vedle chystaného třetího dílu formulové simulace F1 Manager má v plánu vydat do konce příštího května další tvůrčí manažer vlastní značky a do konce května roku 2027 ještě jeden další neoznámený.

Nabízela by se pokračování hitů Planet Coaster či Planet Zoo, ale může to být klidně něco úplně nového. O hře, která má vyjít nejpozději v první polovině příštího roku, se máme dozvědět víc v následujících měsících.