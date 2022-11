Chcete se stát králem Skyrimu? Nový mod propojuje Crusader Kings III a Elder Scrolls

14. 11. 2022 14:57 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Crusader Kings III je vynikající strategie, ke které můžete přistoupit stovkou různých způsobů – od začátku hrát za všemocného byzantského císaře, propracovávat se feudální hierarchií coby francouzské hrabátko nebo třeba těžit obscénní množství zlata v roli vládce Mali. Nemůžete tam ale kouzlit. Nemůže z vás být upír. Nemůžete se vyspat s orkem a zplodit hybridního potomka.

Na to všechno naštěstí existuje mod, konkrétně nedávno vydaní Elder Kings 2. Když si ho stáhnete, celá vaše hra se promění v politickou a vojenskou situaci světa The Elder Scrolls, který jistě znáte ze Skyrimu, Oblivionu, Morrowindu, případně z MMO The Elder Scrolls Online. A vypadá to, že moddeři v tomhle případně opravdu nebyli líní.

zdroj: Elder Kings

Obří mapa Tamrielu je celkem samozřejmostí (rozlohou je dvoutřetinová oproti původní hře). Tvůrci ale navíc přidávají celé vlastní systémy, například onu magii, díky které můžete třeba nenápadně způsobit, že konkurenční vládce nebude tolik odolný proti nemocem. Když to nejde meči, třeba za vás udělá černou práci mor!

zdroj: Foto: Elder Kings

Samozřejmě tu jsou nové kultury, náboženství, rasy – a to včetně jejich mixování. Zatím nemůžete komunikovat s daedrami jako v původním modu pro Crusader Kings II, ale to je něco, na čem tvůrci ještě pracují. A upírem se staňte třeba hned, jestli vás krvesajná noční existence láká!

Co se týče časového zasazení, ocitáme se ve Druhé éře, konkrétně v roce 440 nebo 450, můžete si vybrat, které startovní datum preferujete. Ať už ale zvolíte jakékoliv, buďte si jistí, že klídek mít nebudete. Síla Cyrodiilského impéria se otřásá v základech a do světa přicházejí obrovské změny. Teď jde jen o to, zda vaše dynastie přežije a vy si dny míru, pokud nějaké přijdou, užijete z patřičně nadřazené pozice.

zdroj: Foto: Elder Kings

Mod si můžete stáhnout na Nexus Mods či na Steam Workshopu, případně zamiřte přímo na stránky projektu. Elder Kings 2 jsou samozřejmě zdarma a autoři vzkazují, že na nich do budoucna ještě hodlají pracovat.

Ještě pár poznámek na konec. Zaprvé, k hraní sice nepotřebujete rozšíření Royal Court, ale bude se vám hodit, protože přidává některé nové libůstky. Zadruhé, neděste se, když se vám mod bude napoprvé spouštět překvapivě dlouho – jde skutečně jen o první loading, všechna následná spuštění už by měla probíhat normálně.