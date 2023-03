Bývalí lídři Blizzardu zakládají nové studio

16. 3. 2023 14:55 | Novinky | autor: Jan Slavík

Bývalí vedoucí pracovníci Blizzardu Jen Oneal, John Donham a J. Allen Brack založili nové startupové studio Magic Soup Games. Vede ho Oneal, Brack šéfuje vývoji a Donham řídí personál. Ačkoliv bedra posledního jmenovaného nejspíš momentálně až tak moc práce nezatěžuje, jelikož nové uskupení má v tuto chvíli pět zaměstnanců.

Studio se prozatím se nepodělilo o žádné konkrétnější informace ohledně toho, na čem hodlá pracovat. Brack jen prozradil, že se budou snažit o vývoj „AAA her s pozitivní tematikou“ a že chtějí pracovat s „lidmi, kteří hluboce rozumí řemeslu tvorby her a užívají si ho“. První titul studia by měl být „něco, co příliš nezapadá do žádného v současné době existujícího herního žánru“, dodala nakonec Oneal.

Těžko tedy cokoliv odhadovat, ale studio jako takové je mi sympatické už kulinářskými metaforami, které na svých stránkách sype jak... madráské koření do jehněčího biryani (pardon, musel jsem). Nezaměstnává vývojáře, hledá herní kuchaře! A bude se vařit pro všechny, přičemž výsledek bude jako polévka, kterou mistr řemesla trpělivě a pečlivě nechal bublat na plotně a která pak strávníky zahřeje na těle i duši. Kouzelné.

Pokud byste se chtěli přidat, studio momentálně hledá serverového technika a výtvarníka pro tvorbu konceptů, ale hlásit se, zdá se, můžete s čímkoliv. Počítá se s prací na dálku, a lokalita tudíž nehraje roli, což je samozřejmě dobrá zpráva pro všechny, kdo by přihlášku opravdu zvažovali. Homeofficové řešení už si všichni zúčastnění vyzkoušeli během pandemie, nic by tak nemělo drhnout po technické stránce.

„V Blizzardu jsem se věnoval hlavně hrám od Blizzardu, a to tak moc, že mi podstatná část ostatní tvorby celé roky unikala. Konečně jsem to dohnal a probudilo to ve mně nový zápal tvořit a novou sílu přesvědčení, že hry mají potenciál pozitivně ovlivnit celý svět. A takový jsem dnes. Plný ohně a chuti vytvořit něco výjimečného,“ píše k založení nové party jaksepatří nabuzený Brack.

„Všichni tři milujeme stavět. A nic není víc naplňující než od základů postavit novou společnost,“ dodává Donham. „Těšíme se, že budeme od píky vyrábět hry, vize i kulturu a že si pečlivě vybereme sestavu profesionálů, kteří takové hodnoty sdílí.“

Jen Oneal, J. Allen Brack, John Donham | zdroj: Magic Soup Games

Jak už několikrát padlo, všichni zakladatelé nového studia mají osudy spjaté s Blizzardem – Brack ve firmě působil šestnáct let, poslední dva roky dokonce jako prezident. Oneal vedla Vicarious Visions (Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy) a k Blizzardu se přidala v roce 2021. Po Brackově odchodu chvíli fungovala jako spoluprezidentka, než za několik měsíců firmu sama opustila. Donham se s Brackem potkal už před třiadvaceti lety v Sony Online Entertainment, kde spolu pracovali na Star Wars Galaxies. Znovu se pak setkali v roce 2019, kdy se Donham stal součástí ředitelského týmu v Blizzardu.

A neodcházelo se jim prý snadno. „V Activisionu jsem pracovala skoro dvacet let. Když strávíte tak dlouhou dobu nad něčím, pro co máte všichni zápal, jasně, že se z vás stanou blízcí přátelé. Byť mám mnoho krásných vzpomínek na strávený čas i skvělé hry, na kterých jsem měla příležitost pracovat, nejvíc mi záleželo na samotných lidech. Odejít bylo zatraceně těžké, zejména v tak celkově náročné době,“ rozpovídala se Oneal.

„Po odchodu jsem pořád chtěla pomáhat ženám v našem průmyslu a pokračovala ve své neziskové činnosti. Stále jsem velmi aktivní ve vedoucím týmu iniciativy Women in Gaming,“ pokračovala.

„Jsem ráda, že jsme s J. zůstali v kontaktu. Protože součástí cesty byl pocit, že jí procházíme společně. Naše láska k herní tvorbě nás sblížila a napadlo nás, že teď vlastně můžeme společně konečně vytvořit studio, jaké jsme vždycky chtěli, a pracovat s týmem, jaký jsme vždycky chtěli,“ dodala Oneal nakonec.

Brack své rozkmotření s Blizzardem komentoval následovně: „Už nějakou dobu bylo jasné, že se moje představy a ty Activision Blizzardu trochu liší. Ale i přesto – po šestnácti letech v Blizzardu bylo rozloučení neskutečně obtížné. Věřil jsem nicméně, že se firma rychleji zotaví pod vedením někoho nového,“ řekl v narážce na skandál s obviněním z toxicity a diskriminace, který firmou otřásl před dvěma lety. Brack odešel krátce nato.

„Hodně jsem přemýšlel o své roli při oněch změnách ve firemní kultuře. Poslouchal jsem a četl celou řadu osobních výpovědí a názorů o tom, co bývalo mělo být uděláno lépe. A jako v lídrovi i člověku to ve mně utvrdilo odhodlání snažit se o soustavné zlepšování. Je to úkol na celý život,“ pokračoval.

„Také jsem měl problém přesně definovat a vysvětlit skutečný pokrok, který jsme učinili. Když jsem zastával funkci prezidenta, Blizzard si začal lépe všímat ústrků mezi zaměstnanci, taky je začal řešit a přišel s novými firemními postupy k zajištění bezpečného pracoviště. Také jsme se zbavili vedoucích pracovníků, kteří podobné hodnoty nesdíleli. I dnes věřím, že se Blizzard může vrátit na výsluní jako bezpečné útočiště pro tvořivé osobnosti, to vše s pozitivní kulturou pro všechny zaměstnance. A zároveň vím o celé řadě fajn lidí, kteří se snaží přesně o to,“ zakončil Brack.

Doufejme, že se všichni dostatečně zotavili (a poučili) z divokého období, Magic Soup Games se podaří dosáhnout svých cílů a my si budeme moci vychutnat, co nám nakonec předloží na hodovní tabuli. Osobně jsem docela zvědavý.