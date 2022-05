Blizzard řeší svou firemní kulturu. Najal na to novou viceprezidentku

Loňská obří kontroverze kolem vydavatelství Activision Blizzard, která vyvrcholila žalobou ze strany státu Kalifornie, respektive jeho Úřadu pro spravedlivé podmínky v práci a ubytování, stále nedosáhla svého definitivního rozhřešení a na světlo světa v průběhu času vyplývají další a další nepříjemné skutečnosti.

Firma, která je nyní zároveň předmětem probíhající akvizice ze strany Microsoftu, se situaci snaží řešit zlepšením interní kultury. Dopomoci k tomu má vytvoření nové pozice viceprezidentky pro kulturu, kterou se stala Jessica Martinez. Ta ve své roli doplnila manažerku pro diverzitu, rovnost a inkluzi Kristen Hines, která byla jmenována do této pozice minulý měsíc. Martinez v tiskovém prohlášení říká, že z vytvoření bezpečného pracovního prostředí těží všichni – zaměstnanci, hráči i firma samotná.

Nová viceprezidentka má za sebou 14 let zkušeností s prací pro další zábavní gigant, a sice společnost Disney, v níž se starala o strategickou komunikaci a provoz. Mezi její nové zodpovědnosti v Activision Blizzard bude patřit růst a implementace kulturní strategie, zajištění souladu napříč všemi týmy a funkcemi a modernizace programů vzdělávání a rozvoje talentů. Pokud vám toto prohlášení šustí korporátním newspeakem, nejste sami.

