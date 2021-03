Bývalá šéfka vývoje Ghostwire: Tokyo, Ikumi Nakamura, má vlastní studio

24. 3. 2021 10:43 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ikumi Nakamura se zapsala do hráčských srdcí svým energickým výstupem na E3 v roce 2019, kde uvedla ukázku tehdejšího oznámení hry Ghostwire: Tokyo. U projektu tehdy zastávala funkci tvůrčí ředitelky, ale nevydrželo jí to dlouho. O pouhé tři měsíce později dala výpověď a až donedávna řešila, co bude dělat dál. A konečně na to přišla.

YouTubový kanál Cutscenes s Nakamurou natočil kratší dokument shrnující její dosavadní kariéru a nástřel budoucnosti. Video například prozrazuje, že se Nakamura k hraní poprvé dostala na základní škole skrze PlayStation, kde propadla hrám Resident Evil, Final Fantasy VII a Devil May Cry.

Svou vývojářskou kariéru odstartovala v Capcomu, kde pracovala jako ilustrátorka hry Okami. Poté strávila nějaký čas v PlatinumGames prací na Bayonettě a zrušeném Scaleboundu. Po těchto zhruba šesti letech téměř dekádu pracovala ve studiu Tango Gameworks, kde se podílela na obou dílech The Evil Within a nakonec se stala šéfkou vývoje Ghostwire: Tokyo.

V dokumentu ale prozradila, že pracovní tlak se neblaze podepsal na jejím zdraví. Prý to nebylo tak hrozné jako v Capcomu, kde vášniví vývojáři spali přímo pod svými stoly, ale i tak jí podmínky nevyhovovaly a negativně ovlivňovaly život.

Po svém odchodu prý obdržela na 2 000 zpráv vyjadřujících podporu, nabízejících práci nebo jen lákajících na prohlídku různých studií. Některých takových nabídek využila, aby viděla, jak může jinde vypadat pracovní prostředí, a své zkušenosti hodlá zužitkovat ve vlastním studiu.

Zatím neznáme jeho název, ale má jít o malý tým tvořící vlastní značku. Nakamura tíhne k hororům, takže od ní můžeme čekat titul v tomto žánru. Ale nebude chybět temný humor, hra se nemá brát tak vážně. Z čeho tato touha vychází? Pravděpodobně z její lásky k jedné ikonické postavě: „Kdybych se měla přirovnat k postavě od Marvelu, byla bych Deadpool,“ prozradila v rozhovoru.

Zaměstnanci v jejím studiu mají mít víc zodpovědnosti, než kolik měla ona ve své předchozí práci, chce, aby bylo plné cizinců navzdory jazykové bariéře, protože hodlá poznávat jiné kultury, a cílí na genderovou vyváženost svých zaměstnanců. Kdy asi o této stále usměvavé, čerstvé mamince (potomek přišel na svět loni v červnu) znovu uslyšíme? Vývoj nové hry potrvá, takže já bych tomu dal minimálně rok, možná dva…