Bohemia Interactive zvažuje vstup na burzu

8. 9. 2020 13:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Kořeny studia Bohemia Interactive sahají až do roku 1999, kdy jej založili bratři Marek a Ondřej Španělovi. První velký úspěch přišel o dva roky později s legendární Operací Flashpoint, na kterou o rok později navázalo rozšíření Resistance. Studio je dnes známo především díky své sérii Arma, ale i dalším hrám, jako je DayZ, Vigor nebo Ylands.

Magazín Moderní ekonomické diplomacie MZV ČR nyní informuje o tom, že nezávislá společnost zvažuje vstup na akciovou burzu. Šéf společnosti Marek Španěl pro Bloomberg uvedl, že se jedná jen o jeden z možných kroků při řešení budoucnosti firmy. Vstup na burzu by podle něj mohl pomoci ve financování vývoje her či budoucích akvizic. Zároveň by mohl řešit i fakt, že někteří z dlouhodobých spolumajitelů mají v plánu částečný odchod.

V rozhovoru Španěl předestřel i možnost vstupu strategického investora. Firma je dle jeho slov nyní v určité fázi své existence a je načase, aby se posunula na další úroveň. Co se burzy týče, ve hře je údajně i tuzemská. Španěl říká, že i v globálním byznysu, jakým hry bezesporu jsou, může mít domácí burza své výhody.

Na začátku června proběhla médii zvěst o tom, že čínský gigant Tencent koupil ve společnosti většinový podíl. Ta byla vzápětí vedením Bohemia Interactive popřena, ovšem s tím, že s Tencentem v minulosti byla vedena jednání o strategickém partnerství, k němuž by v budoucnu mohlo dojít. V tuto chvíli je nicméně firma stále nezávislá.