BlizzCon otevře své brány příští pátek, sledovat jej může každý

11. 2. 2021 12:51 | Novinky | autor: Pavel Makal

Už příští týden se otevřou virtuální brány letošního BlizzConu a my se nyní dozvídáme něco víc o tom, co pro nás Blizzard v rámci dvoudenní akce chystá.

Počátek je naplánován na pátek 19. února od 23 hodin našeho času. Show započne úvodním ceremoniálem, který má trvat zhruba hodinu, následně bude obsah rozdělen do šestice kanálů. Ty budou pokrývat hlavní značky Blizzardu, mezi něž patří World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Hearthstone a balíček strategických her, do něhož spadá Starcraft II, Warcraft III: Reforged a Heroes of the Storm. Šestý kanál bude streamovat krátké ukázky z těch ostatních.

V průběhu eventu bychom se měli dozvědět bližší informace o Overwatch 2, své místo v záři reflektorů si ukradne i Diablo IV, které se má pochlubit slušným množstvím informací, jak přislíbil šéf vývoje Luis Barriga. Bohužel ani Overwatch, ani Diablo nás patrně neoblaží termínem vydání, v letošním roce se totiž na trh nechystají.

Letošní BlizzCon je zcela bezplatnou událostí, sledovat ho tedy může úplně každý. Akci doprovodí i různé další komunitní události zaměřené třeba na cosplay nebo fanart.