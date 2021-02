Blizzard vydal remastery retro her The Lost Vikings, Rock n' Roll Racing a Blackthorne

22. 2. 2021 14:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Blizzard Entertainment započalo oslavy vlastních 30. narozenin vydáním balíčku Blizzard Arcade Collection, ve kterém najdete tři z prvních her studia remasterované pro dnešní systémy. Kromě toho máte možnost zakoupit si jeden ze tří oslavných balíčků s drobnostmi do mnoha her Blizzardu z posledních let.

Blizzard Arcade Collection přináší novým hráčům a nostalgikům možnost zahrát si trojici her The Lost Vikings, Rock n' Roll Racing a Blackthorne na dnešních platformách. Jedná se o hry z let 1992, 1993 a 1994, přičemž první dvě jmenované vyšly ještě pod Silicon & Synapse, tedy pod původním názvem studia.

Balíček těchto her je už nyní dostupný na PC, PlayStationu 4, Xboxu One, Switchi a díky zpětné kompatibilitě i na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Hry můžete hrát v jejich více méně původní podobě nebo v definitivních edicích, které vylepšují multiplayer The Lost Vikings a Rock n' Roll Racing. Závody zároveň dostávají nový soundtrack, Blackthorne editor map, objevují se možnosti vracet čas, ukládat pozice a nechybí ani foto mód a lokalizace do mnoha jazyků.

zdroj: Blizzard

Jak už zaznělo v úvodu, Blizzard zároveň prodává tři oslavné balíčky, jejichž součástí je i Blizzard Arcade Collection. Mimo to dostanete prvky jako mazlíčka do World of Warcraft, balíčky karet do Hearthstone, Tracer s mountem do Hearoes of the Storm, mazlíčka do Diabla III a další.

Ještě víc obsahu do různých her dostanete se zbylými dvěma balíčky, kde ten třetí epický poskytuje například 30 dnů hraní World of Warcraft či 3 zlaté loot boxy do Overwatche. Za balíčky a jejich obsah zaplatíte 20, 40 nebo 60 eur. Uvidíme, co dalšího oslavy 30. narozenin Blizzardu přinesou v průběhu letošního roku.