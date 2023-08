Blizzard odhalil změny v patchi 1.1.1 pro Diablo IV

3. 8. 2023 11:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jak moc bylo v Diablu IV potřeba míchat rovnováhou a oslabovat hrdiny, zůstává podnětem k debatě, a je klidně možné, že až se za nějakou dobu ohlédneme za nepříliš pozitivně přijatým patchem 1.1, připustíme, že byl potřeba. Uvidíme. Tvůrci se nicméně za úpravy vzápětí omlouvali během streamu a slibovali, že všechno uvedou zase do pořádku.

Prvním (a doufám, že ne posledním) pokusem o nápravu je patch 1.1.1, který do hry dorazí 8. srpna, ale seznam změn je k dispozici už nyní (podívat se můžete zde). Update přinese celou řadu technických oprav, na něž si samozřejmě nelze stěžovat, a, sláva nazdar, i rozšířenou truhlu, ale hádám, že ve středu zájmu většiny hráčů zůstanou spíše úpravy síly hrdinů:

Barbar dostane zvýšenou generaci fury z prakticky všech základních útoků, což však pomůže jen na nízkých úrovních, protože později už se fury beztak získává jinde. Dál se může těšit na posílení celé řady pasivních schopností, aspektů i unikátních předmětů, které až doposud nikdo nepoužíval.

Což je chvályhodný koncept, ale od pohledu bych odhadl, že to nebude stačit, aby osvalenci přestali používat kladiva. I Hammer of the Ancients se ostatně dočkalo drobného pokývnutí v podobě posíleného aspektu Ancestral Force, který nově vytváří tlakovou vlnu za 40-58 % poškození (dřív 32-50 %), což se při použití maximální hodnoty na obouruční zbrani změní na 116 %. A to už by mohlo být trochu znát.

Druid se dočká poměrně významného posílení dovedností souvisejících se zvířaty – že by se snad v Blizzardu snažili vytvořit použitelný pet build? Z prostých čísel zatím těžko odhadovat, jak moc bude výsledek fungovat, ale jde o krok správným směrem – čím víc herních možností, tím lépe.

Prakticky to samé platí pro nekromanta, jehož kostěné buildy zůstaly nepříliš překvapivě beze změny. Kdo je zkusil hrát, moc dobře ví, že posílit zkrátka a dobře nepotřebují. Páni a paní nebytí si ale možná brzy budou moci regulérně vybírat mezi kostmi, stínem a legií nemrtvých, protože lepších čísel se dočká klíčový skill Sever a řada s ním spojených efektů.

Vrah zůstává bez výraznějších změn a čarodějky se mohou těšit jednak na posílení ohnivých a bleskových specializací, jednak na silnější defenzivu díky vylepšeným obranným glyphům. I v tomto případě bych nicméně odhadl, že to nebude stačit a automatickou volbou i nadále zůstane led. Lepší obrana ale byla tak či tak potřeba jako sůl.

Toť prakticky vše, za zmínku už stojí jen odstranění extrémně otravných modifikátorů nightmare dungeonů: Backstabbers, resource burn a empowered elites (cold).

Kolem a kolem se 1.1.1 jeví jako snesitelný patch, ale stále není úplně jasné, jak moc jistí si jsou v Blizzardu svou vývojářskou vizí. Péči o méně používané buildy, aby se rozšířil výběr smysluplně hratelných postav, však musím kvitovat s povděkem.